"Постійно готуємося": в ВМС попередили, що найближчим часом Росія може здійснити атаку
Джерело:Київ24
Військово-морські сили постійно готуються до можливого масованого обстрілу з боку Росії. До того ж окупанти давно не здійснювали таких атак.
Нині у морі перебувають три російські підводні носії ракет. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.
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Росія може здійснити комбіновану атаку
Плетенчук пояснив, що три російські підводні носії ракет можуть мати на борту в загальній кількості до 12 ракет.
Ми постійно готуємося до чергового масованого обстрілу. Тим паче давно його вже не було. Так, якщо ми бачимо в морі носії в певній кількості, зазвичай, це може передувати комбінованому обстрілу. Тому що самостійні атаки крилатих ракет зазвичай не досягають великого успіху. Іноді відсоток збиття їх сягає 100,
– сказав речник ВМС.
За його словами, залишається ймовірність, що це можуть бути навчання, які зазвичай завершуються практичними стрільбами.
Так, якщо паралельно відбувається спорядження літаків, можлива комбінована атака. Як і завжди, не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги,
– підкреслив Плетенчук.
До слова, раніше у ВМС пояснили, що російська армія технічно може випустити крилаті ракети "Калібр" з ракетоносіїв у Середземному морі. Однак таким чином ворожі ракети порушать повітряний простір НАТО.