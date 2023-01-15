Росія має 2 шляхи, – військовий експерт про можливий новий наступ на Україну

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що весною росіяни можуть посилити мобілізацію і здійснити друге повномасштабне вторгнення. Те, коли Росія оголосить воєнний стан, це лише питанні часу.

Про це для 24 Каналу розповів литовський військовий експерт Аурімас Навіс. Він зазначив, що Кремль прагне зробити всю Росію воєнною машиною.

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"Росія має 2 шляхи. Мовиться про те, щоб мобілізувати півтора – два мільйони чоловіків. Це проста стратегія, яку вони використовували у роки Другої світової війни. Тобто переломити фронт людьми", – сказав експерт.

На думку Навіса, другим варіантом для окупантів є використати сильнішу зброю. Тобто ядерну чи хімічну. Однак експерт переконаний – в Кремлі дуже точно розуміють, що не можуть використати такої зброї. Таке розуміння для Кремля донесли зі США.

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Росіяни прагнуть захопити Київ

Як зазначив експерт, для Росії є шляхом воювати ресурсами й в Кремлі вже розуміють, що це не лише танки й ракети. За словами Навіса, найголовніше – у росіян є великий ресурс людей.

Вони нікого не шкодують і саме цим спробують виграти війну. Проте в України є залізна воля і техніка, яка допоможе знищити ворогів, що йдуть на Київ. Найголовніша мета Кремля – це, звісно, Київ, – розповів Навіс.

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