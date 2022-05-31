Росія може зробити стратегічну помилку в Сєвєродонецьку, – Курт Волкер

Російські окупанти зі всіх сил намагаються захопити Сєвєродонецьк. Ці спроби можуть стати чи не ключовими у їх поразці.

Росіяни "кидають все, що мають" у битву за Сєвєродонецьк. Це місто разом з Лисичанськом утворює міський конгломерат, і є останніми містами в Луганській області, які підконтрольні українській армії. Якщо росіянам вдасться їх захопити, вони зможуть вийти до адмінкордонів Луганської та Донецької областей, тим самим окупувавши всю Луганщину.

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Однак це намагання мало не за будь-яку ціну захопити Сєвєродонецьк може стати стратегічною помилкою, яку допустило російське військове керівництво. Таку думку висловив колишній посол США в НАТО та колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер.

Обговорюючи спроби росіян захопити Сєвєродонецьк, Волкер заявив, що "воно не таке важливе в боротьбі загалом, і я думаю, що українці зможуть перегрупуватися та дати відсіч".

, що українці перед цим укріпили оборону в Сєвєродонецьку, і росіяни не можуть піти у швидкий прорив в цьому місті. Натомість змушені видавлювати українську оборону, коли нашим захисникам вже немає там за що триматися. У місті тривають вуличні бої, лінія фронту проходить по його вулицях. При цьому окупанти при такому наступі зазнають чималих втрат.Українці ж відступають на кращі оборонні позиції, де знову можуть знищувати ворога. Водночас вони не відрізані від решти України, адже дорога в Лисичанськ та Сєвєродонецьк і далі перебуває під контролем наших захисників.

Курт Волкер відзначає, що просування росіян було в цьому напрямку "надзвичайно повільним і хаотичним".

Тож поки росіяни "кидають все на Сєвєродонецьк", українці починають здійснювати контрнаступи у Харківській області та поблищу Херсона. Відтак ставка на бій за Сєвєродонецьк може стати стратегічною помилкою окупантів.

"Коли ця битва закінчиться, вони будуть суттєво виснажені", – переконаний Курт Волкер.

Помилковий підхід США

Курт Волкер прокоментував і ситуацію з тим, що президент США Джо Байден не хоче надавати Україні озброєння, з якого можна завдати удару по території Росії. Мова йде про ракетні системи залпового вогню з боєприпасами великої дальності – до 300 кілометрів.

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За його словами, Байден підтримує США, але "намагається встановити обмеження". Курт Волкер це пояснив побоювання зі сторони адміністрації Байдена, що такими кроками вона може спровокувати Росію на використання ядерної зброї. Він такий підхід вважає помилковим. Адже навряд чи зараз Росія буде готова воювати з іншими країнами, окрім України.

"Я думаю, що це неправильне розуміння Росії. Я думаю, що Росія витрачає усі ресурси, щоб захопити Україну; останнє, що їм зараз потрібно – це відкрити ще один фронт", – відзначив Курт Волкер.

Відтак, за його словами, Сполучені Штати й далі мають робити все можливе, щоб допомогти українцям перемогти росіян і вигнати їх зі своєї країни.

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