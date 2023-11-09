Росія накопичила майже 800 ракет: Ігнат пояснив, яку саме зброю може мати ворог
Днями українська розвідка заявила, що Росія накопичила орієнтовно 800 високоточних ракет. У Повітряних силах ЗСУ зауважили, що орієнтовно 2,5 місяці тому наша розвідка повідомляла про 600 ракет.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, мовляв, зараз є зменшення інтенсивності обстрілів саме крилатими ракетами. Зокрема, мовиться про "Калібри", Х-101, пише 24 Канал.
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Юрій Ігнат додав, що й цих ракет за місяць набігає декілька десятків. Проте це менше, ніж було влітку.
Що кажуть Повітряні сили ЗСУ про ворожі ракети
Відповідно, за тих понад два місяці вони (вороги – 24 Канал) до тих 600 накопичили ще 200 ракет… Та кількість ракет, яку окупанти мали на початку опалювального сезону минулого року була значно й значно більшою,
– зауважив посадовець.
За словами речника, під час опалювального сезону у 2022 році Росія випустила по Україні понад 1000 крилатих ракет. З них 750 – збила наша ППО.
Юрій Ігнат пояснив, що наразі ж Кремль має всього разом (балістичних, аеробалістичних, крилатих, не враховуючи С-300 та авіаційні ракети) 800 ракет. Це значно менше, ніж було минулого року.
Розвідка розповіла, скільки ракет мають вороги
- Українські розвідники повідомили, що окупанти мають в запасі понад 800 ракет. Ворог налагодив виробництво зброї.
- Представник Головного управління розвідки, генерал-майор Вадим Скібіцький розповів, що ворог накопичив орієнтовно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які мають радіус дії 350 кілометрів.
- За словами Скібіцького, російські загарбники накопичили 165 "Калібрів", 160 ракет типу Х-101, Х-555 і Х-55, 290 ракет типу "Іскандер-М" та "Іскандер-К", 80 "Кинджалів", 150 ракет Х-22/Х-32.
- До речі, у розвідці пояснювали, що ворог не може повністю використати свої ракети. Адже окупанти мають залишити орієнтовно 30% у запасах.