Росія накопичила майже 800 ракет: Ігнат пояснив, яку саме зброю може мати ворог

Днями українська розвідка заявила, що Росія накопичила орієнтовно 800 високоточних ракет. У Повітряних силах ЗСУ зауважили, що орієнтовно 2,5 місяці тому наша розвідка повідомляла про 600 ракет.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, мовляв, зараз є зменшення інтенсивності обстрілів саме крилатими ракетами. Зокрема, мовиться про "Калібри", Х-101, пише 24 Канал.

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Юрій Ігнат додав, що й цих ракет за місяць набігає декілька десятків. Проте це менше, ніж було влітку.

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Відповідно, за тих понад два місяці вони (вороги – 24 Канал) до тих 600 накопичили ще 200 ракет… Та кількість ракет, яку окупанти мали на початку опалювального сезону минулого року була значно й значно більшою,

– зауважив посадовець.

За словами речника, під час опалювального сезону у 2022 році Росія випустила по Україні понад 1000 крилатих ракет. З них 750 – збила наша ППО.

Юрій Ігнат пояснив, що наразі ж Кремль має всього разом (балістичних, аеробалістичних, крилатих, не враховуючи С-300 та авіаційні ракети) 800 ракет. Це значно менше, ніж було минулого року.

Розвідка розповіла, скільки ракет мають вороги