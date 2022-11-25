Навіщо Росія накопичує ракети для удару, якщо має достатньо запасів: відповідь експерта

Росія завдає ракетні удари по Україні з проміжком у декілька днів нібито для того, щоб накопичити ракети для нової атаки. Проте Міноборони України повідомило про те, що обороно-промисловий комплекс Росії може виробляти крилаті ракети "Калібр" та Х-101 з темпом приблизно 180 ракет на рік.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Він зазначив, що це дуже потужний темп виробництва. Проте коли ворог випускає за день 100 ракет, треба розуміти, що це 9 місяців роботи його ОПК.

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ППО України збивають до 75 – 80% ракет

Експерт вважає, що Росії потрібно збирати ракети для одночасного запуску з певною метою.

Є такий важливий параметр ЗРК як канальність, або кількість цілей, які він може обстрілювати. Сучасні комплекси NASAMS та IRIS-T мають вкрай високу канальність. Вони можуть одночасно обстрілювати десятки цілей,

– зауважив Катков.

За його словами, основу повітряних сил України складають радянські ЗРК, середній вік яких – понад 30 років. Характерним їхнім недоліком є обмежена канальність. Одночасно вони можуть обстрілювати один, два, більш сучасні мають канальність до 6 цілей одночасно.

Експерт розповів, що коли через позицію одного ЗРК проривається одразу 30 ракет, вони фізично не можуть збити більше, ніж дозволяють можливості комплексу за канальністю. Ворог це розуміє, і тому саме масований запуск для Росії залишився єдиним засобом ударів крилатими ракетами

"Ворог розуміє, що ППО України збивають до 75 – 80% ракет, і тому запускає 100 одиниць і з них проривається тільки частина", – наголосив Катков.

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"Ланцети" під санкціями

Під час останньої ракетної атаки України, Російська Федерація застосувала ракети "Ланцет", які вони не часто використовують для атаки по енергетичних об'єктах.

"Ланцет" – відносно нова розробка Росії, це класичний баражуючий боєприпас за сучасною концепцією. Оператор повноцінно зберігає контроль над ракетою, бачить те, що "бачить" відповідно сам дрон-камікадзе і керує ним з його зображення. "Ланцет" може наводитись навіть на рухому ціль,

– зазначив експерт.

Він вважає, що зараз росіяни почали застосовувати нову версію "Ланцет-3" – вона потужніша за попередні, відрізняється за аеродинамічними параметрами. В повітрі може перебувати залежно від конфігурації від 40 до 60 хвилин. Має значно більшу бойову частину – до 10 кілограмів.

На його думку, зараз питання в тому, яку кількість цих "Ланцетів" має Російська Федерація. З великою долею вірогідності можна сказати, що для їх виробництва використовуються критичні комплектуючі, які підпадають під санкції. Це високоякісні камери зображення і система передачі сигналів.

"Головне питання, скільки вони їх можуть зараз виробляти під санкціями", – наголосив Катков.

Запускають ракети з метою пропаганди

Експерт вважає, що росіяни можуть використовувати "Ланцети" з метою пропаганди. Знімати з його допомогою відео, зібрати велику його кількість за довгий період і потім масовано запускати їх у мережу. Проте на багатьох відео, які вони викладають, фіксується ураження муляжів військової техніки.

Продовжуючи завдавати ударів "Ланцетами", росіяни намагаються удавати, що вони їх масово використовують, але треба враховувати, що є багато випадків, коли вони вражали муляжі,

– вважає Олег Катков.

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