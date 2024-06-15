Росія розгортає "Бастіони" в Криму: Братчук попередив українців про ракетну небезпеку

Росіяни не припиняють атакувати територію України. Зокрема Південь нашої держави потерпає кожного дня від масованих обстрілів, адже ворог на території Криму накопичує потужні засоби для ударів. Однак не варто забувати, що небезпека існує і для інших регіонів України.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що окупанти для атак по мирних місцях на півдні України використовують "Шахеди". Він додав, що на Одещині кілька днів поспіль немає точкових ракетних ударів по критичній інфраструктурі. Ймовірно, ворог готується до чогось.

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Дії росіян у Криму

За словами речника Української добровольчої армії "Південь", з'явилась інформація про те, що у Криму противник підтягує і розгортає системи зенітно-ракетних комплексів "Бастіон".

Розуміємо, що це певна компенсація тих збитків, які ворог зазнав через втрати систем протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого півострова. Розгортання ЗРК "Бастіон" із ракетами "Онікс" є загрозою не лише для півдня, але й для багатьох регіонів нашої держави,

– сказав він.

Зараз це найбільша загроза, що є. Сергій Братчук зазначив, що активність проявляє також і ворожа авіація, яка нещодавно наближалась до пускових рубежів у районі Севастополя, імітуючи пуски ракет.

Пусків не відбулося. Можливо, вони (росіяни – 24 Канал) злякались наших систем ППО, бо розуміють, що вони будуть підсилені найближчим часом,

– припустив він.

Де базується російська зброя

Братчук зазначив, що із порту у Новоросійську окупанти переправили в Азовське море 9 кораблів, 3 ракетоносії та підводний човен.

Ворог не проводить у Чорному морі чергування надводними кораблями, а імітує певні дії в Азовському. Можливо у росіян є інші завдання, тому Сили оборони моніторять ситуацію. Звичайно, всюди залишається потенційна загроза ракетних атак,

– додав він.

Яка ситуація у Криму