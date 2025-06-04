Росіяни під час обміну хотіли передати Україні тіла своїх полеглих солдатів, – Зеленський
- Президент Зеленський заявив, що під час обміну російська сторона намагалася передати тіла своїх солдатів разом із загиблими українськими військовими.
- Російські документи вказують, що лише 15% або 20% з шести тисяч тіл загиблих можуть бути ідентифіковані для обміну.
- Підготовка до обміну тілами розпочнеться після завершення обміну полоненими.
Президент Володимир Зеленський заявив, що раніше під час обміну російська сторона разом із загиблими українськими військовими намагалася передати тіла своїх полеглих солдатів. Тому цього разу Україна вимагала чіткої ідентифікації.
А також правильної підготовки до обміну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента.
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Що заявив Зеленський про обмін тілами з Росією
За словами українського глави держави, у російських документах вказано, що вони ідентифікували лише 15% або 20% із шести тисяч тіл загиблих, яких можуть передати в рамках нового етапу обміну.
Тому так і домовилися, що підготуємо все правильно, щоб була чітка ідентифікація, бо ми не жартуємо з нашими військовими та нашими полеглими. Це дуже важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитися, бо в нас уже був прецедент,
– каже Зеленський.
Він також додає, що підготовка до обміну тілами військових почнеться після завершення обміну полоненими.
До слова, 4 червня міністр оборони України Рустем Умєров разом з очільником Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирилом Будановим провели нараду щодо майбутніх обмінів полоненими з Росією.
Під час неї обговорили кроки для повернення важкохворих і тяжко поранених бійців, а також репатріації тіл полеглих воїнів.