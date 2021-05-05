Росія влаштувала 5 травня в штаб-квартирі в ООН у Нью-Йорку неофіційний онлайн-захід, на який залучила членів Ради Безпеки. Там Кремль намагався поширити неправдивий наратив про Україну.

Мовилося про роковини трагедії в Одесі, яка сталася 2 травня 2014 року. Росія залучила до заходу також так званих свідків та учасників подій, які говорили неправду про подію.

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Це були люди, які переховуються від правоохоронних органів України у Росії або на підконтрольній їй території. Зокрема, серед них був ексзаступник начальника головного управління Міністерства внутрішніх справ в Одеській області Дмитро Фучеджі. Він перебуває в розшуку.

Агресію Росії засудили

Попри усі старання, більшість учасників заходу засудили агресію Росії. Вони висловили підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

У спільній заяві членів Радбезу ООН Естонії, Ірландії, Франції, Норвегії, США, Великої Британії, а також Бельгії та Німеччини мовиться про те, що вони шкодують з приводу навмисної спроби Росії відвернути увагу міжнародного співтовариства від агресії щодо України.

Вони висловили глибокий жаль щодо трагічної загибелі людей в Одесі. Після цього закликали Росію:

припинити політизувати людські трагедії;

припинити всю свою агресивну та дестабілізуючу діяльність;

здійснити деескалацію, припинивши нарощувати війська вздовж кордонів України;

негайно припинити тимчасову окупацію території України.

Також додали, що дії Росії викликають глобальне занепокоєння та порушують міжнародне право.

Трагедія в Одесі 2 травня: що відомо