Ситуація в Гагаузії: Братчук сказав, чи зможе Путін відкрити другий фронт

Глава Гагаузії, автономної території Молдови, Євгенія Гуцул зустрілась із російським диктатором Владіміром Путіним та поскаржилась йому на нібито "беззаконні дії" молдавської влади. Росія намагається розхитати ситуацію у цьому регіоні.

Коли Росії не вдалося втілити свої плани щодо невизнаного Придністров'я, вони вирішили взятись за Гагаузію. Це 24 Каналу зауважив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

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"Не вийшло зараз з тимчасово окупованим Придністров'ям, то почали намагатися розхитати Гагаузію. Там є певні настрої. Тому Кишиневу потрібно звернути посилену увагу. Знаю, що така увага офіційної влади Молдови, звичайно, проявляється", – сказав він.

Бажання Путіна відкрити другий фронт

Сергій Братчук зазначив, що ситуація з боку України є повністю контрольованою. Звичайно, Путін хоче відкрити другий фронт, однак в окупантів нема такої можливості. Тому ворог намагається розхитувати ситуацію інформаційно.

Якби у росіян була саме можливість відкрити так званий другий фронт, наприклад, з невизнаного Придністров'я, вони б це зробили 24 лютого 2022 року. Сьогодні вже березень 2024 року. Тому намагаються інформаційно розхитати, щось розказати, зробити вкиди,

– підкреслив речник.

Тому Україна постійно моніторить ситуацію. Зокрема, також реагує на інформаційні вкиди.

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