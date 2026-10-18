"Росія намагається створити блекаут": Зеленський заявив про 76 ударів по енергетиці за тиждень

Ворожі війська суттєво посилили обстріли енергетичної інфраструктури України. Лише протягом останнього тижня країна-агресорка завдала 76 ударів по енергооб'єктах у різних українських містах.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Що сказав глава держави про обстріли енергетики?

Зеленський згадав, що Дональд Трамп нібито оголошував так зване енергетичне перемир'я. При цьому, "Росія цілеспрямовано вдарила по українській енергетиці та нафтогазовому сектору вже 76 разів".

Зокрема, протягом ночі 18 жовтня були атаки на підстанції на Вінниччині, Житомирщині, Одещині, Хмельниччині. "Десятки тисяч родин залишаються без світла", – підкреслив президент.

При цьому, фахівці майже цілодобово працюють над відновленням енергетики.