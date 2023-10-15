Лукашенко всіляко опирається: чи може Росія провокаціями втягнути Білорусь у війну проти України

Росія планує провокацію, аби втягнути Білорусь у війну проти України. Зокрема, ФСБ Росії та КДБ Білорусі домовилися провести теракт на нафтобазі Брестської області.

Політолог Ігор Чаленко оцінив 24 Каналу можливість реалізації такої операції, зауваживши, що до цього не залучені військові Білорусі. Адже Владімір Путін прекрасно розуміє настрої білоруської армії. Вони роблять усе можливе, аби не піддаватися на провокації та не воювати проти України.

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Вторгнення Білорусі в Україну – самовбивство для білоруської армії

За словами Чаленка, Росія намагалася залучити Білорусь у війну понад півтора року. Вочевидь президент Білорусі Алєксандр Лукашенко не бажає й усіляко ухиляється від такого розвитку подій.

Загалом білоруська армія розуміє наскільки це самовбивчо буде. Тому в цій спецоперації використовуються елементи як білоруського КДБ, так і російського ФСБ,

– сказав політолог.

Зазначимо, раніше до подібних провокацій були залучені ПВК "Вагнера", які протягом багатьох місяців проводили підготовчу роботу до цього. Фактично, ПВК "Вагнера" – це творіння російського ФСБ.

Чому повноцінне вторгнення не вигідне Лукашенку

Як розповів Чаленко, Росія не полишає спроб відкрити другий фронт з території Білорусі. Однак країна-агресорка втратила свій найголовніший шанс: коли ввела в Білорусь понад 20 тисяч солдатів, а потім вивела військо; коли відкрила місця для тимчасової дислокації ПВК "Вагнера", а згодом також вивела вагнерівців.

Усі ці підготовчі заходи не дають ефекту й Білорусь не дає можливості використати себе сповна,

– наголосив Чаленко.

Чаленко припустив, чи вдасться Росії залучити Білорусь у війну проти України: дивитися відео

Однак, за його словами, це не означає, що Мінськ не є співагресором. Адже білоруська влада надавала можливість Росії використовувати свою військову інфраструктуру та територію, з якої відбулося понад 700 запусків ракет по Україні.

Вони опираються, бо розуміють, якщо залучити вже офіційно білоруську армію, це буде безпосередній кінець нинішньому режиму Лукашенка,

– наголосив Ігор Чаленко.

Хто впливає на рішення Лукашенка

На думку політолога, державний секретар Ради безпеки Білорусі Алєксандр Вольфович намагається направляти Лукашенка в більш деструктивний напрямок, але наразі йому не вдається повністю цього зробити.

Цілком очевидно, що цьому сприяє низка кулуарних контактів. Можливо, з нашою розвідкою,

– зауважив Чаленко.

Найголовніше, щоб Білорусь не ухвалила рішення повноцінно вступити у війну проти України. Позаяк такі дії дещо ускладнили б ситуацію на фронті.

Я жодним чином не маю сумнівів, що всі підготовчі роботи з нашого боку були зроблені для будь-яких сценаріїв,

– підсумував політолог.

Імовірний теракт Росії на території Білорусі