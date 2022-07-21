У МЗС відповіли окупантам на закиди щодо "нецільового використання зброї" Україною

росія розповсюджує фейки про нібито нецільове використання західної зброї, аби зірвати її постачання. Але усі розуміють мотиви брехні окупантів.

Про це заявив офіційний представник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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Оскільки наші партнери обіцяють збільшити військову допомогу, а російські війська зазнають усе більших втрат, росія поширює фейкові новини про нецільове використання зброї, наданої Україні,

– написав Ніколенко.

Мотив росії очевидний

Він закликав українців не довіряти такій інформації, бо країна-агресор має на меті зупинити постачання озброєння.

"Не вводьте себе в оману. Вони роблять це, щоб зірвати постачання зброї, яка відіграє вирішальну роль у звільненні території України", – додали у МЗС.

Найближчим часом Україна може отримати ще більше важкого озброєння

В ОП повідомляли, що наразі українські лідери намагаються максимально наростити постачання зброї до країни. Адже чим більше зброї – тим швидше перемога. Українська сторона контактує з радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном щодо того, як пришвидшити поставки важкого озброєння.

Тож окрім додаткових 4 HIMARS, пообіцяли ще "багато сюрпризів".

Крім того, новий пакет військової допомоги для України оприлюднили і Великій Британії – протягом найближчих тижнів ЗСУ передадуть 50 тисяч артилерійських снарядів та безпілотники.

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