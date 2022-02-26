Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Вранці 24 лютого Росія нахабно атакувала Україну. Агресор обстрілює міста ракетами та пішов у наземний наступ на Півдні, Сході та Півночі. В Україні ввели воєнний стан. ЗСУ потужно відбивають напад ворога.

Спочатку Путін заявив про початок проведення спеціальної військової операції. Він офіційно наказав ввести війська на територію окупованого Донбасу.

Важливо Росія почала війну проти України: ворожі війська на Донбасі

Президент держави-агресорки зухвало заявив, що не буде окуповувати Україну, але вимагає ЗСУ здатись.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Хронологія подій

Доповнюємо новину…

16:32 Польща виступила за терміновий вступ України до Євросоюзу.

16:26 На Дніпропетровщині змінили комендантську годину: виходити не можна після 18 години.

16:20 На трасі Ізюм – Харків орки обстріляли автобус з людьми: 14 поранених та загиблий.

16:12 У Тернополі ввели комендантську годину.

16:05 Корабель Росії "дружнім вогнем" знищив свій же військовий літак.

16:02 У лікарні Охтирки до 300 поранених, яким потрібна кров.

15:49 Дмитро Кулеба заявив, що розпочалася підготовка до відключення Росії від SWIFT.

15:46 Біля Маріуполя окупанти завдали авіаудару: 3 жертв, 3 поранених.

16:44 Чисельність сил оборони Кривого Рогу збільшується: містян просять допомогти з продовольством.

15:34 Туреччина заборонила прохід російським кораблям в Чорне море.

15:30 У МВС заявили, що окупанти починають ставити мітки на газопроводах. Помітивши їх, повідомте поліцію.

15:29 Румунія теж закрила небо для російських літаків.

15:27 Створили спеціальний чат-бот, щоб повідомляти про пересування ворога. У телеграмі в пошуку треба ввести @stop_russian_war_bot.

15:14 В Одесі лунають вибухи, а в Південному та Харкові – повітряна тривога.

15:08 У Харкові запровадили комендантську годину з 18:00 і заборону на пересування.

15:07 Російський військовий здався в полон, розплакався й просився додому.

14:57 Російський флот заблокував Чорне й Азовське моря біля України: для оборони це не критично.

14:50 У Харкові бої: людей закликають залишатися в укриттях.

14:47 У районі Городні Чернігівської області ЗСУ знищили 20 машин бронетехніки окупанта.

14:43 Окупанти а Охтирці поранили близько 70 людей, серед них – жінки. Після обстрілу дитсадка померла 7-річна дівчинка.

14:41 У Тростянці на Сумщині просять людей не виходити на вулиці, бо працюють снайпери.

14:39 МВС просить людей знімати таблички з назвами населених пунктів, щоб дезорієнтувати ворога.

14:38 Сирени лунали у Дніпрі, Чернігові, Львові.

14:36 У Харкові снаряд окупантів прилетів на дитячий майданчик: ніхто не постраждав.

14:21 До Миколаєва прориваються 12 танків окупанта: сили територіальної оборони готуються до захисту.

14:08 Сирени лунали в Луцьку та Чернігові. Через слабкий сигнал сирени у Луцьку дзвонитимуть в дзвони церков.

14:04 У Києві комендантська година діятиме з 17 до 8 ранку. Всі, хто буде на вулиці в цей час, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

13:47 Понад 55 годин опору: Олексій Резніков закликав людей допомогти силам оборони.

13:34 В лікарню Охрирки доправили з пораненнями 4 військових та 2 іноземних журналістів.

13:32 Окупанти влучили снарядами у житловий масив в Охтирці, що на Сумщині.

13:22 ЗСУ застосували Bayraktar проти окупанта біля Гостомеля на Київщині.

13:21 Латвія закриває повітряний простір для російських авіакомпаній.

13:18 Окуранти хотіли висадити повітряний десант в районі Томилівки та на аеродромі Васильків: їх знищили.

13:16 Генштаб ЗСУ заявив, що ворог зосереджує основні наступальні зусилля у Поліському, Сіверському, Слобожанському та Таврійському районах.

13:12 Усі АЕС України працюють стабільно та у штатному режимі.

13:09 Президент Киргизстану підтримав Володимира Путіна.

13:07 Віталій Кличко заявив, що диверсанти розставили по столиці багато міток. При виявленні людей просять повідомляти поліцію.

13:04 Словаччина запроваджує режим надзвичайного стану через масовий наплив біженців з України.

13:03 Флот агресора повідомляє про "контртерористичну операцію" в українських водах.

12:55 У Харкові чутно потужні вибухи. Люди в укриттях.

12:52 Віктор Ляшко заявив, що з 24 лютого загинуло 198 мирних українців, з них – 3 дітей. Окупанти поранили 1115 цивільних, серед яких – 33 дитини.

12:47 Чаплинка на Херсонщині таки під російськими прапорами.

12:45 Невідомий пожертвував для ЗСУ понад 3 мільйони доларів у біткоїнах.

12:41 У Чернігові в районі Епіцентра ворог застосував "Гради".

12:37 На Волині збили дрон і затримали двох осіб. Один із затриманих займався контрабандою.

12:36 У Генштабі ЗСУ заявили, що основною метою операції окупантів є оточення і блокування Києва, "демілітаризація" і "денаціоналізація".

12:35 У ЗСУ заявили, що підрозділи російських окупантів втрачають наступальний темп.

12:35 Збройні сили України взяли під контроль Охтирку, що на Сумщині.

12:34 Судно росіян перехопили у протоці між Великою Британією та Євразією – Ла-Манш.

12:33 У Ворзелі на Київщині російська ракета потрапила у жилий будинок по вулиці Квіткова, 33.

12:27 В Чернігові лунала сирена. Людей закликали йти в укриття.

12:26 Естонія закриває повітряний простір для літаків Росії.

12:24 У Сумах тривають бої на околицях міста.

12:22 У Харкові чутно залпи, впали снаряди: комендантська година у місті тепер починається о 18:00.

12:20 Володимир Зеленський присвоїв Віталію Скакуну звання Героя посмертно. Він ціною власного життя підірвав Генічеський міст, щоб зупинити ворога.

12:13 Загарбники здійснюють фейкові дзвінки з номерів наших військових.

12:08 У Чернігові виявили російських диверсантів.

12:07 Володимир Зеленський закликав Євросоюз ухвалити рішення про членство України в ЄС.

12:00 На кордоні з невизнаним Придністров'ям затримали 2 диверсантів.

11:54 Словенія передасть Україні каски, гвинтівки та боєприпаси.

11:51 Внаслідок обстрілу будинку в Києві на Лобановського 6 осіб поранено.

11:49 У МОЗ заявили, що за час війни жодна лікарня в Україні не зачинилась.

11:43 Глава Луганської ВЦА Сергій Гайдай заявив, що Станицю Луганську окупували.

11:40 Нідерланди відправлять в Україну 200 зенітно-ракетних комплексів Stinger.

11:38 У СБУ заявили, що російський десант не висаджувався у Бродах.

11:37 Мер Балаклії заявив, що у місті були обстріли, але поки спокійно.

11:29 З житлового будинку Києва, в який влучила ракета, евакуювали людей.

11:28 Італія підтримала відключення Росії від SWIFT та пообіцяла військову допомогу Україні.

11:22 У Києві знову оголошена повітряна тривога. Люди в укриттях.

11:19 У Києві знову оголошено повітряну тривогу.

11:12 Біля Бродів літатиме українська авіація: жителів просять зберігати спокій.

11:11 У ДБР заявили, що Росія намагається психологічно тиснути на захисників України.

11:10 Через підрив мосту біля Стоянки на трасі Київ – Житомир 4 чотири людини постраждало, 1 дитина загинула.

11:09 Нідерланди підтримали рішення відправити в Україну 200 зенітно-ракетних комплексів Stinger.

11:07 Станицю Луганську відключили від газопостачання через пошкодження мереж.

11:04 Мер Львова Андрій Садовий заявив, що в районі Бродів на Львівщині висадилось 60 російських десантників.

11:03 Координаційний штаб заявив, що Росія влаштувала над Чорнобилем імітацію повітряного бою.

11:01 Ірина Верещук просить Червоний Хрест помогти вивезти тіла росіян в Росію.

Окупанти на території України: полони, викриття, загибелі: дивіться відео

11:02 У Херсоні та Вінниці повітряна тривога. Людей закликали ховатись в уриттях.

10:58 Кіпр не блокуватиме відключення Росії від SWIFT.

10:46 Міський голова Бакалії заявив, що ворожа техніка наближається до міста. На ній буква Z і триколори.

10:45 Вороги масово вдають українців і нібито просять про допомогу в мережі. Українців просять перевіряти, як давно автор є учасником форуму чи соцмережі.

10:43 У Кривому Розі створили стратегічний запас з 300 тонн палива та продуктів для забезпечення екстрених служб, Нацгвардії та правоохоронців на 2 тижні.

10:41 На аеродромі в Коломиї здійснять перевірку працездатності зброї. Людей просять не панікувати.

10:40 Полонений офіцер Росії розповів, що Кремлю не вистачає сил. Агресор використовує в нападі навіть поліцейських.

10:39 Віталій Кличко закликав киян не виходити й не виїжджати за місто.

10:38 У Києві повністю зупинили рух метро – воно перейшло у режим укриття.

10:37 У Мінцифри закликали YouTube, Meta та Netflix заблокувати російські ЗМІ та основні сервіси в Росії. Там вже проблеми із доступом до ApplePay.

10:35 У Києві масові випадки наклеювання "оголошень" на замки дверей – мародери перевіряють, чи виїхали господарі квартир. Людей закликали їх негайно знімати.

10:17 Сумська оборона затримала техніку ворога на Курському проспекті.

10:16 Протягом останньої доби окупанти пошкодили 40 об'єктів цивільної інфраструктури.

10:15 Жителі Ташкента несуть квіти до посольства України.

10:14 У Офісі Президента заявили, що міст біля Стоянки на трасі Київ-Житомир підірвали. Тому проїхати з Києва до Житомира – неможливо.

10:13 У Дніпрі просять не запускати квадрокоптери та феєрверки, бо все збиватимуть.

10:08 Мер Херсону заявив, що у бомбосховищах міста народилося 2 хлопчиків.

10:07 У Києві виникла пожежа у двох складських будівлях в Солом'янському районі по вулиці Волинська 69. Її вже гасять.

10:03 У Сумах тривають бої. Людей закликали лишатись вдома, відійти від вікон та закрити штори.

10:00 Медичні заклади під час війни в Україні будуть фінансуватися безперебійно.

09:59 Харківський центр крові працює у підвалі.

09:58 Російський тенісист Андрій Рубльов попросив зупинити війну в Україні.

09:57 Ворог запустив ракету яка спрямовувалася влучити у Київський шлюз.

09:55 Окупанти у Гостомелі заволоділи формою Нацгвардії. Вони готуються до провокацій.

09:53 Пенсійний фонд забезпечує вчасну виплату пенсій під час воєнного стану.

09:43 Міністерство внутрішніх справ заявило, що у Києві знешкодили усіх диверсантів.

09:42 У Миколаєві досі лунають поодинокі вибухи, проте ситуація контрольована.

09:38 У Львові та області встановлюють блокпости.

09:36 У Троїцькому внаслідок обстрілу окупантів зруйновано міст.

09:35 Дмитро Кулеба закликав світ повністю ізолювати Росію, вислати послів, нафтове ембарго, зруйнувати її економіку.

09:27 ЗСУ під час тривалих боїв у ніч проти 26 лютого відбили Київську ГЕС.

09:26 У Чаплинці, що на Херсонщині, зняли російський прапор.

09:25 У Києві облаштовують блокпости, пересування людей обмежать.

09:22 У Чернігові повітряна тривога. Люди перемістились в укриття.

09:18 Мер Києва наголосив, що ворог і далі атакуватиме Київ з повітря. Людей закликав сидіти в укриттях.

09:16 Через напад окупантів у Києві 35 поранених людей, з них 2 – діти.

09:15 Мер Чернігова закликав людей готуватися до вуличних боїв та створювати запалювальні суміші.

09:14 Віталій Кличко попередив про диверстантів, які найчастіше мають зброю, говорять російською та спричиняють перестрілки в місті.

09:01 На Львівщині та у Львові заборонили польоти будь-яких літальних апаратів. Все через атаку Росією повітряного простору.

09:00 Росія намагалася двома винищувачами підірвати військову частину на Житомирщині.

08:50 Ракетний удар по висотці біля Жулян в Києві завдали з напрямку Бучі – Вишгорода.

08:29 Володимир Зеленський повідомив, що Франція відправила для нас зброю.

08:27 У Києві окупанти влучили ракетами у будинок на проспекті Лобановського,6-а.

08:23 У Житомирі повітряна тривога: лунають сирени. Люди в бомбосховищах.

08:17 Мешканці Броварів мають позначити себе жовтою стрічкою.

08:16 ЗСУ продовжує оборонні бої на Харківщині.

08:15 У Генштабі ЗСУ розповіли, що Росія управляє тактичною авіацією з території Білорусі та Криму.

08:12 У районі Коблево знищили катер та до 20 осіб ДРГ противника.

08:03 Президент України Володимир Зеленський закликав українців не вірити фейкам. Зброї ніхто не складе.

08:03 У Києві повітряна тривога. Лунають сирени. Люди мають перейти в укриття.

07:58 Росія вже втратила 500 броньованих машин, 100 танків, 14 літаків і навіть БУК.

07:50 У Сумах є загроза артилерійського обстрілу. Людей закликали йти в укриття.

07:56 У Центрі протидії інформації заявили, що WhatsApp прослуховується російськими військами.

07:52 В одній з будівель "Київенерго" біля зоопарку виникла масштабна пожежа, яку локалізували.

07:46 У ОП заявили, що російська армія використовує артилерію і авіацію для ударів по Україні, тому в містах лунає повітряна тривога.

07:45 Джо Байден доручив терміново дати Україні 600 мільйонів на оборону.

07:43 Голова Харківської ОДА заявив про повітряну тривогу в місті. Окупант готує артилерійський обстріл й хоче вразити аеропорт.

07:40 Запеклі бої довкола Маріуполя, але жодного шансу захоплення міста нема.

07:37 У Офісі Президента заявили, що у Херсоні, Миколаїві та Одеса йдуть потужні бої, але окупантам не вдасться закріпитися.

07:22 В Одесі та Харкові оголосили повітряну тривогу. Люди в укриттях.

07:20 У Офісі Президента заявили, що Росія зазнає величезних втрат: вже 3 500 загиблих, 200 окупантів – у полоні.

07:18 Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що ситуація у Києві контрольована. Наразі ведуться локальні бої.

07:16 Оголосили відбій повітряної тривоги у Львові.

07:08 У Генштабі заявили, що за ніч російські окупанти не взяли жодного міста України.

07:06 Окупанти проводять розвідку узбережжя Чорного моря та Дунаю: ворог використовує дрони.

07:02 Голова Хмельницької ОВА заявив, що навколо області 26 лютого почнуть рити окопи.

07:01 Мер Василькова розповіла, що у місті були запеклі бої, але місто встояло.

07:00 Комендантська година у Харкові закінчилася, але пересуватися містом небезпечно.

06:55 На Київщині знищили ІЛ-76 вогора. Четверо полонених благають Путіна не відсилати нікого в "українське пекло".

06:52 Вночі у Харкові працювали диверсанти, є пошкодження газогонів і критичної інфраструктури.

06:45 Повітряна тривога у Черкасах та Херсоні. Люди перейшли в укриття.

06:37 Facebook заборонив російським державним ЗМІ рекламу та монетизацію.

06:28 Ворожий дрон атакував корабель Морської охорони у Чорному морі. Дрон окупантів знищили.

06:24 Повітряна тривога в Умані. Люди перейшли в укриття.

06:10 У Львові лунали сирени: в області оголосили повітряну тривогу. Люди перейшли в укриття.

06:07 У Києві біля Берестейської ЗСУ знищили танк і 2 вантажівки ворога.

06:05 Мадонна опублікувала пісню на підтримку України та закликала допомогти нам.

06:03 У Києві опустили затвори на станціях метро "Берестейська", "Шулявська" та "Університет" до усунення загрозливої ситуації.

06:02 У Києві станцію метро "Політехнічний інститут" закрили зсередини на гермозатвори, щоб зупинити воорога.

06:00 Велика Британія заборонила російським приватним літакам польоти до країни.

05:45 На окупований Донбас прибули перші трупи з "мобілізованими".

05:30 Генсек ООН заявив, що Україну покинули 100 тисяч людей.

05:20 В РНБО заявили, що у Києві ситуація під контролем. Тим часом ворог захопив трасу на Сумщині.

05:00 У Новій Каховці (між Кримом та Херсоном) знову відновили обстріли.

04:45 У ЗСУ повідомили, що витісняють диверсантів із Києва. Проривів ворога ніде не сталося.

04:30 Наші захисники відстояли Миколаїв – ППО відбила атаку окупанта

04:10 Вдалося відбити напад ворога у Києві на військову частину біля метро Берестейська. Довело підривати міст.

03:57 У Києві тривають важкі бої, пожежа спалахнула на Проспекті Перемоги.

03:00 NBC: Казахстан відмовив Росії у приєднанні своїх військ до наступу в Україні.

02:40 ЗМІ повідомли, що росіяни у формі поліції розстріляли бійців на КПП біля Василькова.

02:38 У Василькові біля Києва висадився російських десант, попри один збитий ІЛ. Тривають запеклі бої.

02:30 Російські війська з перервами продовжують бомбити Миколаїв.

02:11 Кислиця в ООН розповів світу, що може зупинити окупантів: "Тисчі тіл".

02:10 У Києві ворог спробував атакувати ТЕЦ-6.

02:00 У СІТ повідомили, що окупанти стріляли по житлових районах Харкова касетними бомбами.

01:40 Володимир Зеленський подякував членам Радбезу ООН, які проголосували за резолюцію проти Росії.

01:31 В Угорщині заявили, що готові стати посередником переговорів України та Росії.

01:30 Під Васильковом – важкі бої. Вдалося збити ще кілька ворожих цілей – вертольоти і штурмовик Су-25.

01:12 Скористалася правом вето: Росія заблокувала резолюцію ООН про засудження дій Кремля в Україні.

01:10 Білий дім шукає 6,4 мільярда доларів для розв'язання кризи через війну Росії проти України.

01:00 Сили української ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом біля Василькова.

00:50 ЄС заборонив експорт у Росію технологій для нафтової галузі.

00:48 Зеленський поговорив із Макроном та запевнив, що президент Франції підтримав відключення Росії від SWIFT.

00:40 У МВС повідомили, що за день у Києві затримали 60 диверсантів.

00:37 Складна ситуація у нічному Києві. На відео очевидців видно сліди від польоту снарядів та чутно стрілянину.

00:15 З 26 лютого Болгарія закриває повітряний простір для російських літаків, навіть транзитних.

00:13 Британський прем'єр записав звернення до росіян: "Я не вірю, що ця війна ведеться від вашого імені".

00:05 У Києві знову оголосили повітряну тривогу.

00:00 Президент Зеленський опублікував нове звернення до українців. Ось його головні тези:

Вдалося домовитися з багатьма міжнародними партнерами про значну фінансову допомогу для України.

У війні проти російського агресора втрати окупантів значні, але, на жаль, гинуть й українці.

"Вбиті та поранені діти – це вирок цьому вторгненню".

"Ця ніч буде важчою, ніж день".

"Особлива увагу Києву. Не можна стратити столицю".

Звернення Зеленського – у відео:

23:50 Канада запевнила, що введе санкції проти Путіна та Лаврова.

23:40 Україна запросила у Міжнародного валютного фонду пакет "надзвичайного фінансування"

23:20 Україна закликала всі країни, зокрема Ізраїль, бути посередниками у складній ситуації та перемовинах із Кремлем.

23:00 В ОП повідомили, що Україна не відмовляляася від переговорів із Росією – зараз обирають час і місце.

22:50 У Білому домі заявили, що США введуть санкції проти Путіна та Лаврова, а також членів радбезу Росії.

22:33 У Миколаєві – пожежа на паливних складах локомотивного депо та бомбардування.

22:27 Група хакерів Anonymous зламала сайт Міноборони Росії та злила базу даних.

22:20 Володимир Зеленський подякував за багатотисячні мітинги у Тбілісі на підтримку України та проти війни.

22:18 Ресторани на Закарпатті масово починають безкоштовно годувати переселенців.

22:08 ЗМІ пишуть, що окупанти захопили військове містечко у Малинівці, що на Харківщині.

21:59 В ООН заявили, що їхні співробітники продовжують роботу в Україні.

21:53 Армія окупанта зазнала тяжких втрат у районі Коблево. Попередньо – до 25 загиблих.

21:49 Нацбанк відкрив спеціальний рахунок для підтримки ЗСУ. Реквітики на сайті банку.

21:47 Мер Старокостянтинова, що на Хмельниччині, повідомив, що ворог наніс ракетні удари по військовому аеродрому.

21:49 Резніков вернувся до матерів армії окупанта: в Україні їх буде знищено стільки, як за 2 Чеченські війни.

21:40 Українці зібрали на армію 77 мільйонів гривень завдяки єПідтримці.

21:33 Велика Британія ввела санкції проти Путіна та Лаврова, заморозивши їхні рахунки.

21:30 У Запорізькій ОДА заявили, що танкові колони рухаються в сторону Запоріжжя.

21:28 Глава Чернігівської ОДА заявив, що місто українське та контролюється ЗСУ.

21:24 На Сумщині запроваджують комендантську годину, яка діятиме з 22:00 до 07:00.

21:22 Міністр закордонних справ заявив, що Росія готує провокацію, щоб звинуватити Україну у "нелюдських діях".

21:21 Для госпіталів у Києві шукають кілька лікарів і медсестер хірургічного профілю.

21:20 Міністр оборони України заявив, що за 40 годин відсічі Росії ми довели, що найсильніші в Європі.

21:10 Рятувальники розповіли, що до них прийшли диверсанти та просили одяг, представившись бійцями ЗСУ.

21:08 Глава Сумської РДА заявив, що ворожа техніка у великій кількості пересувається в напрямку Києва.

21:08 Щастя майже вщент зруйноване, окупанти обстрілювали шкільні автобуси.

21:07 Ворог завдав точкові удари по аеродрому в Миргороді.

21:03 Російські ракети завдали ударів по об'єктах ДПСУ на узбережжі Одещини та Миколаївщини.

20:56 Російські окупанти запустили ракети по Києву.

20:52 Батальйони територіальної оборони Києва отримали переносні протитанкові керовані ракети NLAW.

21:06 У Пентагоні повідомили, що Росія просувається територією України повільніше, аніж очікували в Кремлі.

20:52 Повідоми про вибухи біля київської ТЕЦ: у ДСНС це назвали фейком.

20:42 Укрзалізниця запустила додаткові евакуаційні рейси з Києва на Західну Україну.

20:38 Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ситуація в столиці загрозлива, а ніч проти 26 лютого буде важкою.

20:37 За менш ніж 48 годин понад 50 тисяч людей покинули Україну.

20:32 Рятувальники повідомили, що снаряд окупантів потрапив у школу в Маріуполі. Постраждало 3 людей.

20:31 Мобільні оператори в Європі та Канаді скасували оплату за телефонні дзвінки до України.

20:28 У Запоріжжі повідомили про повітряну тривогу. Мешканці сховались в укриттях.

20:28 Генсек НАТО Столтенберг заявив, що НАТО постачатимуе Україні більше систем ППО та додаткове озброєння.

20:25 Євросоюз вирішив заморозити активи Путіна і Лаврова.

20:09 Зеленський поговорив із Байденом про посилення санкцій проти Росії та конкретну оборонну допомогу.

20:06 Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон закликав відключити Росію від SWIFT.

19:59 В Україну прибула нова посилена допомога з Польщі – надали колону боєприпасів.

19:40 У Татарбунарах, що на узбережжі Чорного моря, оглосили повітряну тривогу.

19:31 Росія у Чорному морі обстріляла судно під прапором Молдови.

19:26 В усіх містах України вводять посилені перевірки для виявлення диверсантів.

19:13 Україна тимчасово зупиняє експорт препаратів крові.

19:12 На нафтобазі на проспекті Індустріальному у Харкові спалахнула пожежа.

19:10 Лідери НАТО закликали Росію негайно припинити війну з Україною.

19:10 У морських та річкових портах посилили охорону – Кабмін встановив 3 рівень охорони.

19:05 Денис Шмигаль заявив, що військові отримають додаткові виплати через воєнний стан.

19:01 Зеленський заявив, що президент, прем'єр та інші ключові особи держави залишаються у Києві.

18:56 Через можливі авіаудари в Черкасах оголосили повітряну тривогу.

18:53 Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Росія хоче "затиснути" Київ та основні міста Сходу і Півдня.

18:41 Окупанти продовжують утримувати в заручниках працівників ЧАЕС.

18:33 Місто Чугуїв, що на Харківщині, захопили окупанти.

18:26 На Сумщині колона ворожої техніки дійшла до села Дубовичі. Окупанти розстілювали все по дорозі.

18:23 У Держспецзв'язку заявили, що всі телеканали України будуть розкодовані на супутнику – стануть безкоштовними.

18:16 Укрзалізниця скасовує приміські потяги між Харковом та Донецькою областю.

18:13 Банки держави-агресорки більше не працюватимуть в Україні.

17:53 Влада Рівного та Києва попросила людей позакривати горища. А перед тим – оглянути дахи та замалювати мітки.

17:49 Окупанти завдали удару по центру служби крові у Харкові. Поранені троє людей.

17:45 Росію позбавили права участі в Кабміні Ради Європи та ПАРЄ.

17:35 СБУ затримала псевдожурналіста і 4 коригувальників вогню, які працювали на окупанта по всій країні.

17:31 У Міноборони попередили, що диверсанти переодягаються у цивільний одяг та просочуються у міста.



Як розпізнати диверсанта / Інфографіка 24 каналу

17:31 На Харківщині під час обстрілу гуртожитка зооветакадемії поранили дитину.

17:29 Чехія забороняє польоти російських авіаперевізників.

17:22 Віктор Ляшко заявив, що купанти обстріляли швидку на Запоріжжі та Київщині.

17:19 У Міноборони заявили, що з часу нападу Росії ЗСУ ліквідували понад 2800 окупантів.

17:09 Укрзалізниця щогодини евакуює до 4 тисяч українців з-під лінії вогню на Сході.

17:06 ЗСУ зруйнували міст до села Климентове на Сумщині, щоб завадити пересуванню російських військ.

17:06 Окупанти обстріляли житлові райони Харкова з систем залпового вогню.

Обстріл житлових кварталів у Харкові: дивіться відео

16:53 Арестович заявив, що Росія пустила в хід всі сили на українському напрямку. У них більше немає резерву.

16:50 Херсонська ОДА заявила, що після запеклих боїв ЗСУ втратили контроль над переправою до міста.

16:47 Повітряна тривога, вибухи та обстріли у Харкові.

16:38 У Миколаєві вирішили розвести мости на невизначений час через напад Росії.

16:37 Окупанти нанесли авіаудар по мирних жителях біля Вишгорода – 4 осіб загинули, ще 15 – поранені.

16:35 У Рівному, Дубні та Сумах була повітряна тривога. Людей евакуювали в укриття.

16:35 У бік Бердянська рухається колона ворожої військової техніки.

16:27 На Львівщині вводять комендантську годину, яка діятиме з 22:00 до 7:00.

16:22 Ірландія скасувала візи для в'їзду всіх українців.

16:19 Рятувальники ліквідували пожежу на "Вінницькому олійножировому комбінаті".

16:09 Гроші з єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії.

16:06 Росію можуть виключити з Ради Європи!

16:03 Через велику кількість бажаючих у Дніпрі створили додаткові підрозділи територіальної оборони.

15:51 Окупанти продовжують наступати на Поліссі у напрямку Києва.

15:50 ЗСУ опівдні в районі Біловодська Луганської області дали успішний бій окупантам.

15:50 Мер Маріуполя заявив, що ЗСУ знищили колону з 22 російських танків, які йшли з Павлополя.

15:49 Охтирку окупанти обстріляли "Ураганами": один із снарядів потрапив у сховок з дітьми.

15:49 У будівлю СБУ в Чернігові потрапили 2 снаряди. Це спричинило пожежу.

15:44 Система ППО знищила декілька балістичних ракет та як мінімум 2 літаки Росії.

15:42 Чехія зупиняє видачу посвідок на проживання росіянам.

15:42 Генштаб ЗСУ заявив, що міст через Сіверський Донець в районі Щастя зруйнуваний.

15:36 Папа Римський порушив протокол та вперше прийшов до російського посольства сам – через війну в Україні.

15:34 Російська авіація продовжує демонстраційні дії з території Білорусі вздовж кордону України.

15:29 Мер Києва Віталій Кличко заявив, що буде захищати Україну зі зброєю у руках.

15:17 У Львові запровадили комендантську годину. Вона триватиме з 22:00 до 6:00.

14:59 Росія обстріляла 2 іноземні судна біля порту Південний – під прапорами Панами та Молдови.

14:52 Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що Росія готова поговорити про нейтралітет з Україною – у Мінську.

14:47 Лише за половину дня 25 лютого кількість втрат окупантів перевалила за тисячу.

14:45 У Києві лунали попередження про повітряну тривогу.

14:35 Мер Києва Віталій Кличко заявив, що окупаційні загони Росії проникли до столиці.

14:33 Снаряд влучив у житловий будинок в Харкові. У багатоквартирній будівлі можуть бути жертви.



Наслідки нападу на житловий будинок у Харкові / Фото Харків 1654

14:06 Сі Цзіньпін і Путін обговорили Україну. Глава Кремля начебто погодився на перемовини з Україною.

13:56 У Хмельницькій області оголосили комендантську годину.

13:53 На Українській митниці затримала вантажівки з ресурсами з країн-агресорів – речі отримають ЗСУ.

13:48 Під ворожий вогонь потрапило місто Охтирка на Сумщині. Ударів завдали по дитячому садку та сховищу.

13:45 На Чернігівщині ЗСУ знищили близько 20 російських танків.

13:38 У Кам'янці-Подільському затримали групу російських диверсантів.

13:22 Зеленський звернувся до українців, основні тези:

Глава держави закликав світ активніше допомагати Україні та запроваджувати санкції проти Росії,

Запросив Путіна за стіл переговорів,

ЗСУ попросив стояти міцно.

Звернення президента: дивіться відео

12:54 У Слов'янську на тлі нападу Росії зникають російськомовні вивіски й з'являються українські.

12:43 Охтирку знову обстріляли з градів.

12:39 Зник зв'язок з пожежно-рятувальною частиною Станиці Луганської.

12:05 Киян попередили про наближення боїв до міста. Обережними просять бути жителів Оболоні.

11:58 У Рівному та області оголосили про повітряну тривогу.

11:44 Внаслідок боїв між Херсоном та Олешками спалахнула АЗС.

11:38 Російські ЗМІ поширюють фейк про готовність України прогнутися під Росію. В ОП це спростували.

11:37 Ворог обстрілює Коростенський район на Житомирщині.

11:27 У Києві охочим захищати місто вже видали 18 тисяч автоматів.

11:25 ЗСУ збили російську крилату ракету під Вінницею.

11:23 Невідомі зайшли на територію виконкому Мелітополя, що на Заопоріжжі. У місті тривають важкі бої.

11:22 У Криму зафіксували рух російської військової техніки. Війська прямують з Джанкоя.

11:20 Режисер та ексбранець Кремля Олег Сенцов приєднався до територіальної оборони.

11:19 Росіяни обстріляли з "Градів" автобуси, які їхали евакуйовувати цивільних зі Щастя.

11:06 Українські військові затримали російського диверсанта: він виявився священником УПЦ МП.

11:00 Німеччина оголошує "повну блокаду" російських банків та майже повністю припиняє вести бізнес з агресоркою.

10:55 Вінницю почали обстрілювати з неба, ракета полетіла у сторону аеропорту.

10:42 ЗСУ зупинили противника й закріпились на рубежі Харків – Валуйки.

10:36 Важлив! Публікувати відеозаписи з вебкамер у Києві не можна у жодному випадку!

10:26 Український військовий Віталій Скакун підірвав генічеський міст разом з собою, аби зупинити окупантів.

10:26 На білоруському аеродромі Гомель висадились і чекають російські десантники.

10:10 Радники глави ОП Михайло Подоляк та Олексій Арестович виступили зі зверненням, основні тези:

ЗСУ не відступають, фейкам не слід вірити,

Транспорт, магістралі працюють в штатному режимі,

Критичні об'єкти інфраструктури взяли під посилену охорону,

Порти і небо в Україні закриті,

Є магазинах є товари, аптеки працюють,

Наявність пального – проблема, є дефіцит,

Єдина ціль Росії – ввійти в Київ і знищити Зеленського,

Харків тримається, російські війська спробують перетнути Дніпро на Херсонщині,

ЗСУ зупинили ворога у Чернігові та Сумах.

10:09 У Сумській області тривають бої за Тростянець, там чути інтенсивну перестрілку.

10:08 На Черкащині збили російський військовий літак.

09:49 На Оболоні помітили ворожу диверсійну групу.

09:48 Війська Росії захопили українську техніку та перевдяглися в українських одяг. Колону вантажівок знешкодили.

09:40 В Охтирці лунає сирена, обстрілюють градами зі сторони Солдатського.

09:40 У Луцьку, Чернівцях та інших містах сформувалися черги до військоматів.

09:23 У МВС повідомили, що внаслідок обстрілів держави-агресорки загинули 2 дитини.

09:13 У Сумах триває бій в аеропорту.

09:10 Уряд відновлює програму "допомога поруч" для переселенців.

09:09 Російські окупанти використовують захоплену українську техніку та їдуть на Київ.

09:07 Росіяни залишають на українських дорогах і будівлях сигнальні стрічи, розмітки, позначки. Їх потрібно знищувати!

09:00 Українські війська знищили 2 танки та БМП біля Трьохізбенки. Ворог відступив.

08:54 Поблизу Старобільська у Луганській області українські артилеристи завдали втрат окупантам.

08:52 У Херсоні вночі були важкі бої за Антонівський міст. Його контролюють українські захисники.

08:48 Війська ворога продовжують нападати на Щастя. Туди не пускають навіть представників Червого Хреста.

08:44 Monobank 25 лютого вирішив повернути кредитні ліміти для своїх користувачів, але з певними обмеженнями.

08:41 Під Конотопом всю ніч тривали запеклі бої. Загарбники оточили місто, однак зазнали серйозних втрат.

08:41 Влада Естонії дозволила українцям залишатися в країні навіть після закінчення терміну підстав для цього.

08:40 Україна просить Туреччину перекрити протоку Босфор та Дарданелли для кораблів Росії.

08:40 Проти українців почалася фішингова атака.

08:30 Українські військові спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем.

08:26 Зеленський звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, а також тиску на агресора.

08:20 Охтирка, що на Сумщині, повністю перейшла під контроль українських військових.

08:18 У Києві оголосили повітряну тривогу.

08:17 Львів'янам дозволили покидати укриття.

08:14 Українські захисники відбили прорив під Черніговом і захопили ворожі трофеї.



ЗСУ захопила ворожі трофей / Фейсбук Валерія Залужного

08:08 ЗСУ підірвали міст через Тетерів, щоб затримати техніку окупантів біля Києва.

07:58 У Чорнобилі зріс рівень небезпеки, але радіаційний фон не можуть перевірити через окупацію.

07:48 Рятувальники показали наслідки обстрілів у Старобільську, там знищені цілі вулиці.

07:30 Жителів Франківська закликали оминати зону аеропорту і не виходити на вулицю.

07:29 У зоні ООС ворог за 4 напрямками намагався прорватися в тил ЗСУ, українські захисники його знищили.

07:14 Зеленський записав нове звернення. Основні тези президента:

Окупанти кажуть, що не стрілятимуть по цивільних обєктах, однак постійно це роблять.

Москва очікує, що українці втомляться.

Україна захищається сама, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку.

07:09 Ворог запускає бойові вертольоти з окупованого Придністров'я.

07:04 Росіяни завдали повітряних ударів по Кропивницькому. ЗСУ б'ються біля Димера й Іванкова.

07:00 Сайт Міносвіти зламали хакери.

06:50 У Львові увімкнули сирену.

06:37 Літак з боєкомплектом впав на житловий будинок у Києві. Спалахнула пожежа.

06:35 Окупанти відкрили вогонь у Старобільську. Загинула одна людина.

06:27 У Рівному окупанти обстріляли аеропорт. За попередніми даними, ворог випустив балістичну ракету.

06:13 Дмитро Кулеба: Україна перемогла нацистів, переможе і Путіна.

06:05 ЗСУ біля Іванкова зупинили російські танки, які йшли на Київ. Ворог наступав зі Зони відчуження.

05:55 Активні бої ведуться в Дергачах та Печенігах на Харківщині, повідомили у Харківській ОДА.

05:37 Вдалося ліквідувати пожежу у багатоверхівці у Дарницькому районі: 8 постраждалих.

05:37 Офіс Президента про обстріли Києва: такого столиця України не знала з 1941 року.

05:28 НАТО скликає терміновий саміт щодо ситуації в Україні на 16 годину 25 лютого.

05:18 Багатоповерхівка у Києві після обстрілу окупантів – зруйнована.

05:09 Росія завдала ракетного удару по прикордонниках у Запоріжжі: є загиблі.

05:00 На Харківщині оголосили повітряну тривогу – людей просять перечекати в сховищах.

04:45 Антоніу Гутерреш повідомив, що ООН розширить гуманітарну допомогу Україні.

04:37 Станом на 3 годину 25 лютого окупанти втратили 800 осіб.

04:23 Після повітряного удару у столиці почалася велика пожежа в одній з багатоповерхівок.

04:22 Київ обстріляли крилатими або балістичними ракетами. Українська ППО збила літак окупантів.

04:17 Австралія заявила, що введе ще один пакет санкцій проти Росії.

04:10 Президент Франції Макрон повідомив, що французи виділять Україні 300 мільйонів євро допомоги.

04:00 У Сумах ворожий снаряд влучив у житловий будинок: загорівся балкон.

03:37 Канада опублікувала нові санкції проти Росії: у переліку – 382 росіянина та 30 фінустанов.

03:30 Президент США Джо Байден заявив, що "найближчі дні, тижні та місяці будуть важкими для народу України".

03:20 Генеральний директор Apple Тім Кук закликав до миру в Україні.

03:17 Стало відомо, що США перекидають винищувачі до Балтійського та Чорного морів.

03:00 Держсекретар США Тоні Блінкен заявив, що Росія планує оточити Київ.

02:40 Арестович: за весь день росіяни змогли просунутися територією України тільки на 40 кілометрів.

02:28 Сайт міністерства оборони Росії вийшов з ладу.

02:18 У Польщі заборонили чотири російські телеканали.

02:10 Командувач тероборони звернувся до українців: "Критично важливо протриматися цю ніч".

02:00 Президент Зеленський створив ставку Верховного Головнокомандувача.

01:50 У США заявили, що готові прийняти біженців із України.

01:45 За інформацією ОДА, у Сумах біля кадетського корпусу закінчився переможний бій.

01:42 Перший потяг з гумдопомогою поїхав на польсько-український кордон.

01:40 ЗСУ закликади українців повідомляти про рух військ Росії вночі.

01:36 Японія вирішила ввести нові санкції проти Росії через вторгнення в Україну.

01:34 Хакерське угруповання Anonymous офіційно оголосило Росії кібервійну.

00:56 Литва призупинила видачу віз громадянам Росії.

00:40 Про ситуацію на фронті розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний:

На річці Білоус ЗСУ зупинили переважаючі сили ворога.

24 лютого противник втратив понад 30 танків, до 130 бойових броньованих машин, 7 літаків та 6 вертольотів.

Наступ окупантів продовжують відбивати біля Харкова, Сум, Довжанки та Охтирки.

На морі триває протистояння біля портів Одеси та Очакова.

ЗСУ безпілотниками атакували колони російської техніки на півдні та біля Гостомеля.

На Донбасі росіяни хотіли прорвати лінію фронту, але українські військові не дали їм цього зробити.

00:32 Зеленський: "Зараз доля країни повністю залежить від нашої армії та нашого народу".

Найважливіші тези зі звернення Зеленського:

Глава держави та його родина – в Києві та залишатимуться там.

Хоча ворог позначив Зеленського як ціль номер один, а його родину – як ціль номер два.

У війні з Росією загинули 137 українців, з них 10 – офіцери.

Росія обстрілює не лише військові об'єкти, а і вбиває цивільних.

У Київ зайшли диверсійні групи ворога.

Партнери Україну підтримують, але у боях проти ворога ми на самоті.

Звернення президента на початку доби 25 лютого: повне відео

00:31 За повідомленням Міноборони, ЗСУ відсунули ворога східніше Херсона, відбили Рикове.

00:30 На тлі посилення агресії Росії у Київ завезли додаткову зброю, щоб роздати її учасникам тероборони вже зранку.

00:26 Президент Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію, проведуть її упродовж 90 днів.

23:40 Президент Польщі Анджей Дуда висловив захоплення мужністю української армії.

23:30 Механізовані підрозділи ЗСУ відбили автомобільний міст під Херсоном і закріпилися на лівому березі Дніпра.

23:20 Зеленський: "В Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі".

23:19 ЄС: Росія несе повну відповідальність за акт агресії проти України, за всі руйнування та людські жертви.

23:18 Російські військові біля Охтирки просто кинули свою техніку та втекли у ліс.

23:15 Patreon у розпал російського вторгнення видалив сторінку фонду "Повернись живим".

23:11 На острові Зміїному загинули 13 українських прикордонників.

23:07 Бої за Антонівський міст тривають. У Херсонській ОДА кажуть, що ситуація серйозна, але ми не здаємось.



Карта боїв 24 лютого / Інфографіка 24 каналу

22:53 НАТО не встановлюватиме безпольотну зону над Україною: це призвело б до прямого зіткнення з Росією.

22:48 Тривають бої на підступах до Херсона. Російська армія намагається продовжити наступ у напрямку Миколаєва.

22:46 В Івано-Франківську відключають вуличне світло та підсвітку будівель на ніч.

22:42 Киянам з тероборони за один день роздали понад 10 тисяч автоматів.

22:37 На Львівщині утворились величезні черги з охочих у 24 королівську бригаду.

22:37 В ОП кажуть, що, за попередніми оцінками, втрати ворога за першу добу – майже 400 убитих.

22:36 В "Укренерго" назвали фейком інформацію про необхідність вимкнення світла та електронних приладів.

22:35 У Львові затримали трьох диверсантів, які готували вибухівку.

22:33 Макрон подзвонив Путіну.

22:30 У Сумах українські військові ведуть бої з окупантами. Зокрема, біля артучилища.

22:30 Росія підтвердила втрату штурмовика Су-25 на Донбасі.

22:27 Через воєнний стан чоловіків у віці 18 – 60 років не випускатимуть з України.

22:22 Європейський Союз хоче провести конференцію донорів.

22:10 Україна відбила аеропорт Гостомеля. Російський десант знищено.

22:05 ЗСУ підірвали міст через річку Оскол у селі Сенькове Куп'янського району Харківщини – щоб ворог не пройшов.

22:01 Резніков попередив, що Кремль готує нову хвилю атак, але не очікував такого спротиву.

22:00 Окупанти захопили острів Зміїний у Чорному морі. Зв'язок із прикордонниками втрачено.

22:00 За інформацією Сумської ОДА, у Глухові 26 прикордонників тримають в полоні. Всі живі.

21:59 ЗСУ не дали висадитись основним силам десанту ворога в Гостомелі.

21:57 Геращенко: після нападу злочинність впала до нуля. Грпбежів та мародерства не зафіксовано в жодному місті.

21:55 Укрзалізниця обмежує або скасовує кілька потягів з Києва до Сум та Шостки.

21:53 У Молдові на тлі подій ввели надзвичайни стан на 2 місяці.

21:46 Джерела повідомляють, що росіяни захопили Павлополь. Під Маріуполем тривають бої.

21:44 ООС: потрібно створити такі умови, щоб в окупантів горіла земля під ногами.

21:40 Противник відступає з Сумщини. Підрозділ Тероборони наніс ураження окупантам зі стрілецької зброї.

21:35 США ввели санкції проти Білорусі за підтримку російської військової операції.

21:35 Жителів Львівщини після 23:00 просять не користуватись освітленням та не виходити на вулицю.

21:31 У Москві жорстко затримують людей, які виходять на мітинги.

21:25 На Одещині вводять комендантську годину з 23:00 до 05:00.

21:25 Офіційно: 57 українців загинули внаслідок нападу Росії, 169 – поранені.

21:12 Російські війська не змогли просунутися вглиб на східному напрямку. Ситуація під контролем ООС.

21:01 Байден заявив, що відключення Росії від SWIFT можливе.

20:50 Байден: будь-яка країна, яка підтримає агресію Росії проти України, буде заплямована.

20:47 Арестович заявив, що українські герої відбили аеропорт у Гостомелі. В ОП кажуть про жорсткі бої.

20:46 Санкції підтримали 27 членів ЄС, Велика Британія та інші країни.

20:46 Байден оголосив про введення потужних санкцій проти здатності російського уряду оперувати в доларах, євро, єні.

Джо Байден щодо нападу Росії на Україну:

20:38 Кличко наголосив, що в'їзд до Києва ускладнений, але не закритий.

20:36 Російські війська розбили табори у полях і лісосмугах Сумщини.

Брифінг мера Києва Віталія Кличка:

20:34 Через обстріл у передмісті Херсона пошкоджено газопровід.

20:34 Кулеба заявив, що Росія бомбить лікарні.

20:25 Уряд Британії заборонить громадянам Росії зберігати кошти на суму понад 66,8 тисяч доларів у банках.

20:15 У Харкові повітряна тривога.

20:15 Російський старшина Костянтин Буйнічев потрапив до полону ЗСУ: відео допиту.

20:13 Канада припиняє дію всіх дозволів на експорт до Росії та скасовує наявні дозволи.

20:10 У Дії тичасово не будуть доступні деякі документи та послуги.

20:09 ОБСЄ починає евакуацію всіх членів місії з України.

20:05 Уряд терміново розробив персональні санкції проти країн, які визнали бойовиків.

20:02 На Полтавщині теж вводять комендантську годину з 22:00 до 6:00.

20:01 У Вінницькій області вводять комендантську годину з 22:00 до 7:00.

19:58 Байден заявив, що лідери G7 згодні запровадити "нищівний" пакет санкцій проти Росії.

19:52 Залужний: Бліцкригу у росіян не вийшло.

19:50 Кабмін ухвалив документ про введення в дію плану цивільного захисту в умовах воєнного стану.

19:47 Окупанти будують понтонний міст через Десну між Сумською і Чернігівською областями.

19:45 В уряді кажуть, що жертв на захопленій ЧАЕС немає.

19:45 Зеленський підписав наказ про створення військових адміністрацій на базі ОДА

19:44 Шмигаль: уряд працює в Києві та нікуди їхати не планує.

Новий брифінг ОП та уряду щодо війни з Росією:

19:42 Польща дасть Україні 4 мільярди злотих, щоб підтримати золотовалютні резерви

19:36 У Сновську на Чернігівщині місцеві витягнули з тральщика, що заглох, російських військових. Танк підпалили.

19:35 У Маріуполі вводять комендантську годину з 22:00 до 6:00.

19:35 Подоляк заявив, що Чорнобильську АЕС захопили після запеклих боїв.

19:25 Джерела повідомляють, що окупанти захопили Гостомель.

19:23 Російські війська проводять перегрупування сил.

19:12 Джонсон заявив про наміри витіснити Росію із світової економіки і заборонив діяльність "Аерофлоту".

19:11 У Щасті ЗСУ взяли в полон російських військових.



Російські загарбники / Фото Генштабу ЗСУ

19:04 Джонсон виступив зіз зверненням. Він заявив, що Путін завжди хотів напасти на Україну, він кровожерливий.

18:47 Завершилося засідання комісії НАТО – Україна. Союзники запевнили в одностайній підтримці.

18:44 Російські силовики затримують учасників антивоєнних акцій у різних містах країни.

18:43 У Дніпропетровській області теж вводять комендантську годину з 22:00 до 6:00.

18:36 Німеччина, Італія, Угорщина і Кіпр виступили проти відключення Росії від SWIFT.

18:32 У Харкові вводять комендантську годину з 22:00 до 6:00.

18:14 До Конотопа наблизилася змішана колона російської техніки з приблизно 300 одиниць.

18:11 Десант держави-агресорки намагався висадитися на Зміїний, однак не вийшло.

18:09 Десятки російських вертольотів Л-52 та Мі-8 висадили десант на аеродромі Гостомель.

18:09 Нацгвардія веде бій з росіянам в районі Прип'яті в Чорнобильській зоні.

18:07 Зеленський вимагає від ЄС запровадження режиму безпольотної зони над Україною.

ЗСУ збили російський військовий гелікоптер К-52:

18:06 На Сіверщині ведуть танковий бій біля річки Уж. Противника зупинили в районі Великі Осняки та Рівнопілля.

18:02 У Львові триває комплектування 103-ї бригади сил територіальної оборони ЗСУ.

18:01 У Сумах в лікарні померли троє військових.

17:58 Кулеба вимагає відключити Росію від SWIFT.

17:58 Київська поліція повідомляє, що російські диверсанти вже намагалися проникнути в силові підрозділи.

17:52 ЗСУ взяли в полон розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади з Кемеровської області.



Окупанти в полоні / Фото МВС

17:52 Окупанти знищили 6 мостів.

17:48 Кулеба запевнив, що світ підтримує Україну: будуть санкції та зброя.

17:37 Президент звернувся до світових лідерів за допомогою, бо інакше російська війна може постукати і в їхні двері.

17:37 Зеленський запропонував Путіну повернутись на шлях миру та закликав росіян виходити на Червону площу.

17:36 Зеленський виступив із терміновим зверненням. Заявив про запекі бої на Півдні.

Нове звернення Зеленського:

17:30 На Херсонщині загинули 17 військовослужбовців та 4 дитини.

17:25 Росія застосувала авіацію, щоб захопити Зміїний, але українські воїни тримають оборону.

17:09 Усі держструктури в Генічеському районі під контролем окупантів.

17:05 У Черкаській області вводять комендантську годину з 22:00 до 6:00.

16:50 Бійці ЗСУ масово нищать російську техніку за допомогою Bayraktar.

ЗСУ взяли у полон російських окупантів:

16:33 Війська окупантів із території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС. Їм протистоїть Національна гвардія.

16:31 Укрзалізниця евакуювала з Донбасу майже 8 тисяч цивільних.

16:30 Міноборони: управління обороною держави повністю кероване, ніхто не втік.

16:21 Ракета росіян влучила в турецький корабель у Чорному морі неподалік острова Зміїного.

16:17 На підтримку України виступили 48 держав та 5 міжнародних організацій.

16:15 На Сумському напрямку Javelin знищили 15 ворожих танків.

16:14 Острів Зміїний атакували з російських кораблів. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону.

16:07 У Одесі Росія здійснює вибухи та ракетні удари. Влада повідомила, що жертв немає.

16:07 У МВС заявили, що обмежень щодо виїзду українців за кордон наразі немає.

15:59 У Вугледарі росіяни вбили 4 цивільних, ще 10 – поранені.

15:55 Російських терміновиків масово переводять на контракт та відправляють воювати до України.

15:49 У Маріуполі повідомили про обстріл мікрорайону "Східний".

15:43 Шмигаль заявив, що Щастя та Маріуполь під повним контролем.

15:42 Україна закликала світ розірвали дипломатичні стосунки з Росією.

15:37 З Білорусі випустили балістичні ракети в південно-західному напрямку.

15:37 Чехія призупинили видачу віз росіянам.

15:36 У районі населеного пункту Пищевик, що у Донецькій області, – запеклі бої. Системи NLAW знищили ворожі танки

15:20 У Воронезькій області неподалік житлових будинків розбився літак окупантів.

15:18 Росіяни кілька разів намагалися форсувати річку біля Щастя й Станиці. Багато окупантів потрапили у полон.

15:04 Російські танки, БМП і піхота атакують позиції ЗСУ на підступах до Старобільська. Там тривають бої.

14:59 У Генічеськ увійшла піхота із російськими позначками.

14:58 Українські військові ведуть бій на напрямку Сум.

14:47 У Сумах на центральній площі стоять російські війська.

14:42 Окупанти вбили жінку на Харківщині і поранили ще двох.

14:30 У Мелітополі прогриміли вибухи у районі аеропорту.

14:13 Російські війська з "Градів" обстріляли Новоселівку Другу, з мінометів – Нью-Йорк.

14:01 У Офісі Президента заявили, що Росія хоче дестабілізувати Київ і Харків та залишити Україну без влади.

13:44 Генштаб заявив, що росіяни сунуть у бік Херсона.

13:41 Росія намагається захопити Щастя та несе втрати: ЗСУ відбивають атаку.

13:40 ЗСУ терміново шукають 120 фур, які можуть курсувати зі Львова через кордон.

13:34 У боротьбі з Росією загинули троє рятувальників, ще 7 – поранені.

13:33 Столтенберг заявив, що країни НАТО вирішили привести в дію плани з оборони.

13:19 Володимир Зеленський готовий зняти санкції РНБО з тих, хто піде у Сили тероборони ЗСУ

13:17 Олексій Резніков заявив, що сотні трун поїдуть до Росії.

Заява Резнікова про Росію: дивіться відео



13:13 Речник Путіна Пєсков заявив, що мета Росії "зачистити Україну від нацистів".

13:07 Верховна Рада України перейшла у безперервний режим пленарного засідання.

13:06 Російська техніка пішла у наступ в Київській області.

13:00 Генштаб ЗСУ заявив, що Росія завдала понад 30 ударів ракетами "Калібр", РСЗО, авіацією та артилерією.

12:58 ЗСУ взяли у полон 2 російських окупантів.

12:55 ПАРЄ розгляне анулювання повноваження та можливе призупинення членства Росії в Асамблеї

12:49 Внаслідок обстрілів Росії у Броварах 6 жертв та 12 поранених.

12:45 Росія обстрілювала аеропорт Гостомель з гелікоптерів: ЗСУ збили 3 вертольоти.

12:48 ЗСУ над Межигір'ям збили російський гелікоптер Ка-52.

12:46 18 людей загинули внаслідок військового удару на Одещині.

12:44 Через обстріл Росії загинув полковник поліції Чернігівщини Яцик.

12:42 Омбудсменка Людмила Денісова заявила про загибель 2 дітей через напад Росії.

12:30 Укрзалізниця запустила додатковий рейс з Києва до Вінниці та скасувала рейс з Бахмута.

12:29 На західному кордоні незначне пожвавлення руху, там від 50 до 250 авто у черзі на виїзд.

12:28 Україна в Парламентській асамблеї Ради Європи закликала знову виключити Росію.

12:24 Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про загальну мобілізацію.

12:19 Олексій Арестович попередив про нові повітряні удари на Київ.

Арестович попередив про другу хвилю наступу: дивіться відео



12:18 Збройні сили України збили вже сьомий літак Росії на Донбасі.

12:18 Росія завдала удару двома ракетами по Броварах.

12:07 У Києві знову чути вибухи.

12:02 Зеленський закликав українців ставати донорами крові.

12:00 Джонсон скликав екстрений саміт НАТО.

11:54 У війні з Росією загинуло понад 40 українських військових

11:49 На Донбасі під час обстрілу у місті Вугледар загинуло троє цивільних.

11:45 Укрзалізниця евакуювала з Донбасу понад 3 тисячі цивільних.

11:45 Українська армія зупинила російських загарбників у Чернігівській області.

11:40 Важкі бої ведуть на Харківщині та в зоні ООС.

11:39 Російські війська вже перейшли перешийок із окупованим Кримом і дислокуються на Херсонщині.

11:31 Україна повністю розірвала дипломатичні стосунки з Росією.

11:27 Зеленський втретє за добу вийшов зі зверненням до народу.

Він закликав українців бути готовими виходити на площі міст.

Також додав, що зброю дадуть всім, хто готовий боронити країну.

Брифінг Зеленського щодо наступу Путіна та ситуації в Україні:

11:15 ООС констатували, що вже знищили 50 окупантів.

11:06 Польща, Литва, Латвія та Естонія ініціювали засідання НАТО. Литва ввела у своїй країні надзвичайний стан.

11:05 Під час обстрілу Чугуєва загинув неповнолітній хлопець. Росіяни обстріляли мікрорайон Авіатор.

11:04 На тлі подій Monobank працює у звичному режимі, але ввели обмеження на кредитний ліміт.

11:01 Польща скасувала усі коронавірусні обмеження на в'їзд для українців.

10:56 Нацбанк відкриває спецрахунок для збору коштів на потреби армії.

10:50 Російський "Сбербанк" включили до блокувальних санкцій США, хоч банк заперечує це.

10:43 У Кривому Розі евакуюють жителів мікрорайону Макулан через ракетний удар по складах танкової бригади.

10:42 На об'їзній дорозі Харкова ЗСУ спалили 4 танки російських окупантів.

10:42 Австралія вводить санкції проти 25 росіян. Поступово їх можуть ввести проти 300 депутатів країни-агресорки.

10:41 Окупанти закрили всі пункти пропусків на адмінкордоні з Кримом.

10:35 Російські військові проводять у Придністров'ї "навчання миротворців".

10:33 Дві нерозпізнані цілі атакують остів Зміїний у Чорному морі.

10:27 Жителів Умані евакуюють. У центральну частину міста влучив снаряд. Загинув цивільний, ще 5 – поранені.

10:24 Через воєнний стан в Україні призупиняють планові операції і госпіталізації.

10:23 Україна збила вже шостий літак ворога.

10:20 Обстріли Запоріжжя, Мелітополя та Бердянська вранці. Загинув 1 службовець.

Свідок розповів, як у Харкові снаряд потрапив в будинок:

10:16 Зеленський зібрав термінову нараду з керівництвом уряду, представниками оборонного та економічного блоків.

10:15 Національний банк обмежив зняття готівки до 100 тисяч гривень на день. Безготівкові операції не обмежуються.

10:07 Резніков закликав українців, які вміють тримати зброю, стати до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.

10:00 Російські ЗМІ поширюють значну кількість фейків. Це військова пропаганда.

9:59 Банківська система працюватиме й надалі, але введуть ліміти на кількість грошей, які люди можуть зняти.

9:54 На адмінмежі з Кримом загинули 3 прикордонників. Захисники б'ються з ворогом біля Копані та Іваново.

9:45 Садовий попередив, що на вулицях Львова можуть з'явитися диверсанти.

9:44 Російські танки заходять на кордони Луганської області. Воєнна техніка прикривається білими автомобілями ОБСЄ

9:44 В Офісі Президента наголосили, що Україну підтримує весь світ, а напад Росії матиме великі юридичні наслідки.

9:41 Українська армія відбила прорив окупантів до Щастя.

9:39 Очевидці зафіксували переміщення колони білоруської військової техніки до українського кордону.

9:28 Держава-агресорка призупинила судноплавство в Азовському морі

9:18 На Донбасі евакуюють місцевих – зі Сватового, Рубіжного, Лисичанська, Краматорська, Маріуполя, Костянтинівки.

9:11 Біля населеного пункту Семихатки Херсонської області внаслідок обстрілу загинув 17-річний хлопець

9:06 Антон Геращенко повідомив, на Одещині під час бомбардування загинули 6 людей, ще 7 – зазнали поранень.

9:06 Зеленський наказав завдавати у відповідь ударів максимальної шкоди по російських військових.

8:59 Четверо військових отримали поранення під час атаки на військову частину Очакова.

8:58 Втрат серед ЗСУ немає.

8:58 Зеленський закликав закрити авіаційний простір над Україною.

8:52 Президент оголосив про створення антипутінської коаліції.

8:52 Зеленський вкотре звернувся до українців. Звернення обіцяє щогодини.

Нове звернення Зеленського:

8:49 Росія здійснила авіаудар по військовому містечку №161 під Броварами у Київській області. Є загиблий та поранені.

8:30 Дмитро Кулеба заявив, що дипломати тиснуть на партнерів, щоб Росію пошвидше ізолювали.

8:27 Повідомили про обстріл військової частини у місті Кам'янка Бузька на Львівщині. Влучили 5 ракет.

8:25 Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон скликає засідання надзвичайного урядового комітету.

8:24 Всі школи перевели на дистанційний режим.

8:22 ЗСУ знищили 2 танки й військові вантажівки Росії біля Щастя.

8:17 Від ночі не припиняються атаки на всі базові українські інформаційні ресурси. Проте зараз все працює стабільно.

8:17 Злітно-посадкову смугу Одеси перекрили, щоб уникнути висадки десанту.

8:13 Спікер Ради Руслан Стефанчук заборонив народним депутатам виїжджати з Києва.

8:12 В Україні ввели воєнний стан.

8:02 Польща просить НАТО ввести 4 статтю договору Альянсу. Мовиться про консультації у разі загрози безпеці.

8:01 В зоні ООС збили ворожих 5 літаків та вертоліт

7:59 На адмінмежі з Кримом тривають запеклі бої.

7:58 Окупанти захопили села Городище та Мілове Луганської області

7:50 В МВС заспокоюють, що ударів по житлових будинках не очікують.

Що робити, якщо почули звук сирени:

7:44 Компанія Maxar передає, що білоруські танки зайшли на територію України

7:40 Мер Львова закликав містян залишатись вдома.

7:39 Сайт ДСНС не працює через кібератаку.

7:36 У Херсоні та Івано-Франківську горять аеропорти.

7:32 Мер міста Васильків Наталія Баласинович, повідомила, що обстріляли аеродром.

7:32 У Черкаській області оголосили евакуацію населення в радіусі 16 кілометрів.

7:30 ЗСУ наголошує, що ситуація контрольована. Армія відбиває атаки противника.

7:26 Українські повітряні сили збили частину ракет і продовжують функціонувати.

7:26 У ДПСУ повідомили, що Росія атакує з боку окупованого Криму та по всьому північному фланзі.

7:20 ЗМІ повідомляють про 2 потужні вибухи в Маріуполі.

7:18 Горить аеропорт в Чугуєві, росіяни завдали удару по ньому.

7:18 У російській Держдумі заявили, що "Росія не збирається захоплювати Україну", а "захищають псевдореспубліки".

7:15 У міністерстві оборони Росії визнали, що розпочали обстріли по Україні – та, мовляв, тільки по військових об'єктах.

7:15 Влада Києва повідомила мешканців столиці про повітряну загрозу над містом. Населення закликали до укриттів.

7:15 У Горлівці на Донеччині вимкнули світло. Там нема зв'язку та не працює провідниковий інтернет.

7:12 Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам.

7:11 Мер Харкова Ігор Терехов закликав жителів свого міста не виходити з власних домівок.

7:00 В Луганській області евакуюють жителів. Збір місцевих відбувається на залізничних станціях.

6:55 Бойовики заявили, що розпочинають штурм підконтрольного Україні Щастя.

6:46 Зеленський заявив, що в Україні запроваджують воєнний стан.

6:45 Президент Володимир Зеленський закликав громадян бути спокійними та залишатися вдома.

Володимир Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

6:43 Мер Києва Віталій Кличко закликав людей залишатись вдома та тримати напоготові "тривожну валізку".

6:42 У Харкові атакували телецентр.

6:35 На українську територію зайшли танки з окупованого Криму. Обстрілюють Маріуполь.

6:24 З аеропорту "Бориспіль" евакуюють пасажирів і персонал.

6:03 Росія обстрілює кордон з артилерії. Агресор атакує прикордонні пункти.

5:59 Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія здійснила "безрозсудний напад" на Україну.

5:59 Президент США Джо Байден заявив, що народ України зазнав неспровокованої та невиправданої атаки росіян.

5:58 Глава МЗС Дмитро Кулеба констатував, що Путін щойно розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

5:56 Війська Росії перейшли кордон біля Харкова.

5:55 В Одесі та Маріуполі висадився російський десант. Флот Росії активізувався у Чорному та Азовському морях.

Відео атаки на Маріуполь:

5:50 Україна закриває авіапростір.

5:28 Російські "Гради" б'ють вздовж усього кордону. Повідомляють про атаку від Луганська до Житомира.

5:15 По Києву, Харкову, Маріуполю почались ракетні удари.

05:00 Столицю обстрілювали крилатими та балістичними ракетами.

Ворог атакує Одесу та Дніпро, дивіться відео: