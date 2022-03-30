Росія напала на Україну через свої "вкрай імперіалістичні погляди", – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знайшов причини нападу Росії на Україну, на його думку, вся справа в імперіалістичних поглядах.

За його словами, потрібно визнати, що Росія напала на Україну, через "вкрай імперіалістичними поглядами", а ціль агресивних дій спрямована на захоплення території.

Читайте також: Німеччина працює над повною відмовою від постачання вугілля та нафти з Росії, – Шольц

Ми не можемо і не прийматимемо цього. Ситуація серйозна та вкрай, вкрай загрозлива,

– наголосив канцлер.

Нагадаємо, раніше він заявляв, що своїм повномасштабним вторгненням в Україну Володимир Путін досягнув зворотного ефекту від своєї цілі.

Як Німеччина протидіє Росії

В Німеччині працюють над тим, щоб якнайшвидше цілком і повністю відмовитися від російських нафти та вугілля.

Також Німеччина постачає зброю Україні та виступає за посилення санкцій, хоч на початку війни риторика країни була слабшою.

Разом з тим в Німеччині відкидають можливість допомоги Україні зі закриттям неба, миротворців також не вводитимуть.

Ознайомтеся – у Німеччині відреагували на вимогу Росії платити за газ у рублях: дивіться відео