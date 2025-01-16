Україна не погодиться на вимоги Росії щодо зменшення чисельності армії, – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на вимоги Росії щодо зменшення чисельності армії.
- Президент наголосив, що збереження чисельності армії є ключовим для захисту незалежності України.
Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається змусити українську владу зменшити чисельність армії. Однак, за словами глави держави, Україна не пристане на такі вимоги.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ. Зазначається, що відповідну заяву президент України зробив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
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Україна не пристане на вимоги Росії
У Володимира Зеленського запитали про можливості посилення України для досягнення миру.
Мир через силу. Все це в деталях було описано у нашому Плані перемоги. Це не гучні слова, там сильна Україна. Саме така Україна може відбити свою незалежність, захистити своїх людей. Там все це є, зокрема, там – пакет зброї для посилення нас на полі бою з урахуванням нашої армії, не зменшення її в рази, як цього хоче ворог,
– відповів президент.
За словами глави держави, за будь-якої дипломатії, захист для України – це питання номер один, що передбачає збереження кількісно такої армії, яка є сьогодні.
До слова, раніше Зеленський повідомляв, що Путін пропонує юридично затвердити втрати українських територій, зменшити армію до 40 – 50 тисяч і проголосувати в парламенті за нейтральний статус щодо НАТО. Однак президент пояснював, що Україна не піде на цей крок, адже з такою армією війна зруйнує державу.