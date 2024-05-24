Росія нарощує свої угрупування на кордоні з Чернігівщиною

Російська армія нарощує свої угруповання на кордоні з Чернігівською областю. Також окупанти продовжують завдавати ударів по прикордонню. та решті прикордоння Сумської областей.

Під час брифінгу в Укрінформі тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, полковник Ігор Прохоренко, розповів, що російська армія нарощує свої угруповання на кордоні з Чернігівською та решті прикордоння Сумської областей.

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Яка ситуація на півночі України

За словами Прохоренка, ситуація наразі контрольована. Однак росіяни регулярно атакують території Сумської та Чернігівської областей. Вони завдають авіаційні, артилерійські удари по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі, застосовують "Шахеди".

Раніше у ДПСУ також наголошували на тому, що ворог щоденно обстрілює територію Сумської та Чернігівської областей, використовуючи артилерію, танки. Також спостерігається активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Чи може Росія захопити Суми

За оцінками ДПСУ, наразі ворожих сил біля цієї області недостатньо для того, аби дійти до обласного центру. Однак речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що не можна недооцінювати противника.

Так, хоч росіяни не можуть досягти стратегічних ціле на Харківському напрямку, вони змушують розтягувати зони, у яких ведуться потужні бойові дії. Тож наша держава вимушена залучати Сили оборони, стягуючи їх на подібні напрямки.

Він не виключив, що Росія використає Сумщину саме для таких дій. Він наголосив, що потрібно бути готовими до будь-яких ситуацій і на будь-якому напрямку.