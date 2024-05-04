Росія перезапустила ВПК: на фронті критична нестача деяких типів зброї

Представник ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що Росія наростила можливості виробляти різноманітне озброєння, однак із часом вийде на певне плато виробничих потужностей, коли більше не зможе це робити. Поки ж для наступальних дій ворог використовує незвичний транспорт – гольф-кари, баггі та мотоцикли.

Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що Росія повністю перезапустила свій військово-промисловий комплекс, зробивши ставку на кількісні показники та відновлення техніки радянських часів. Про якість такого озброєння навіть не йдеться.

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Компенсують відсутність техніки кількістю людей

За словами Олега Каткова, ще з Радянського Союзу в росіян залишилися тисячі одиниць техніки, яку вони хочуть відновити.

Росія зараз демонструє, що може вести активні наступальні дії без штатного озброєння своїх підрозділів. Тому що, наприклад, наступи на мотоциклах, на китайських баггі, таких от гольф-карах, всюдиходах DesertCross – це про брак штатної бронетехніки,

– зауважив Катков.

Зокрема, на Херсонщині під час штурмів та атак з кузовів вантажних автомобілів "Урал" розвантажують штурмові групи, не використовуючи при цьому МТ-ЛБ, БМП чи іншу бронетехніку.

"Це означає, що ворог компенсує відсутність техніки кількістю особового складу, відправляючи не 10 осіб на БМП, а 30, які виконують свою задачу з відповідними втратами, але виконують. Кожен метр втраченої землі сіється тілами ворога, але вони просуваються", – наголосив головний редактор Defense Express.

Плани росіян щодо виробництва озброєння

Що ж до озброєння, Олег Катков назвав приблизні цифри нарощення виробництва росіян:

Планується поповнення великокаліберних боєприпасів включно з імпортом з Ірану та КНДР до 3 мільйонів одиниць .

. Всі втрати авіації, а саме Су-34, ворог відновив, а це близько сотні одиниць .

. Системи ППО попри успішні ліквідації українськими військовими продовжують вироблятися на російських заводах.

на російських заводах. Ворог має план виробляти до 10 тисяч "Шахедів" на рік .

. У кількості по 40 одиниць на місяць на заводах виробляють крилаті ракети "Калібр" та Х-101.

Оскільки росіяни через санкції не можуть виробляти новітні зразки бронетехніки, вони нарощують кількість виробництва шляхом авіаційної та далекобійної компоненти, комплектів УМПК, "Шахедів" та крилатих ракет.

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