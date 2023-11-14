Україна активно над цим працює: яких трьох типів озброєння бракує Силам оборони

Для того, щоб зупинити наступ агресора на Сході нашої країни, Силам оборони потрібно збільшити кількість деяких найменувань зброї. Задля цього залучать як українські, так і західні виробничі потужності.

Про це 24 Каналу розповів засновник ГО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний. Він переконаний, що Сили оборони здатні зупинити атаки агресора на Сході, розпочаті ним у жовтні.

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Як Україні зупинити наступ агресора

Росія має суттєві проблеми з логістикою на Півдні, тому цей напрям бойових дій не є для них перспективним. Натомість на Сході таких проблем агресор не має, через що й намагається проводити там наступальні дії.

Але попри це, Сили оборони здатні цьому протидіяти завдяки тому, що вже тривалий час стабільно утримують свої позиції на Донеччині.

"(Для зупинки ворога – 24 Канал) потрібно наперед будувати 2 та 3 лінії оборони, щоб за потреби відступити на них та контратакувати ворога із захищених позицій. Для цього потрібно лише мати достатньо інженерної техніки та будівельних матеріалів", – пояснив військовий експерт.

Павло Нарожний про потреби українського війська: дивіться відео

Чого бракує українським військовим

Для того, щоб протидіяти ворожим дронам, українським військовим не вистачає "глушилок". Такі системи дозволяють "садити" ворожі БпЛА, коли ті наближаються до українських позицій.

Також нашим захисникам не вистачає фронтового ППО, яке б прикривало наші угруповання від ворожої авіації. Нещодавно Юрій Ігнат повідомив, що на одній лише Херсонщині окупанти можуть випускати по українській території до ста авіабомб. Для ефективної протидії цій загрозі Силам оборони потрібні F-16 та комплекси Patriot.

Актуальною залишається потреба і в розвідувальних та ударних дронах, а також у далекобійних ракетах. Відповідно до цієї потреби уряд переспрямував на закупівлю безпілотників 43 млрд гривень з податків у місцеві бюджети. Також українські посадовці підтверджують, що розробки українських далекобійних ракет вже мають певні успіхи.

"В умовах війни такого масштабу нестача певного озброєння є неминучою. І про це чесно говорив Валерій Залужний у своїх останніх публікаціях. Та попри це, на кожному з проблемних напрямків Україна проводить активну роботу – як своїми силами, так і залучаючи допомогу партнерів", – розповів Нарожний.

На яке озброєння очікує Україна