Наступ на Харківщині: у 125 окремій бригаді ТрО спростували ІПСО про неготовність до дій ворога
Джерело:125 окрема бригада ТрО ЗСУ
Бійців 125 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ звинувачували у нібито неготовності до наступу Росії на півночі Харківської області. Командування військового формування спростувало подібні наративи.
Військові також назвали інформацію про неготовність ЗСУ до дій ворога "вкрапленням відвертої ІПСО", яка сталася після загострення ситуації на Харківщині.
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Військові спростували заяви про неготовність до наступу ворога
Командир 125 окремої бригади ТрО, генерал-лейтенант Артур Горбенко, зазначив, що чи то від незнання ситуації, чи від бажання нашкодити, окремі резиденти соціальних мереж розповсюджують абсолютно неправдиву інформацію про неготовність Сил оборони до наступу ворога, або ще гірше, про відступ окремих підрозділів із ввірених їм оборонних рубежів.
Відповідально заявляю, що ситуація в смузі оборони нашої бригади складна, але контрольована. Підрозділи 125 ОБр ТрО ЗСУ дають відсіч переважальним силам противника, зберігаючи сталість в бойових порядках, – заявив військовий.
Генерал також зауважив, що населені пункти, в які зайшов ворог, перебували у постійній "сірій зоні". Тому успіх противника є достатньо умовним і вартує йому величезних втрат в техніці й живій силі.
"Територія, зайнята противником, локалізована і по ньому здійснюється постійне вогневе ураження!", – сказав Горбенко.
Командир 125 ОБр ТрО також закликав і просив усіх вірити та підтримувати Сили оборони, у тому числі воїнів бригади.
Раніше у мережі писали, що, мовляв, укріплень і мін на кордоні Харківської області, який перейшли окупанти, не було. Зокрема писали, що ворог нібито вільно увійшов у "сіру зону", по всій лінії кордону, яка повинна була бути укріпленою.
Зеленський розповів про ситуацію у Харківській області
- Володимир Зеленський зазначив, що на півночі Харківської області тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Президент зазначив, що є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування.
- Президент подякував нашим воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта. Водночас глава держави зауважив, що на околицях міста Вовчанськ ситуація надзвичайно складна.
- Зеленський наголосив, що дуже важливо, щоб максимум ефективності був проявлений зараз кожним – кожним, хто безпосередньо саме там, на Харківщині. У військових силах, у силах безпеки, у місцевій владі, у громадах.