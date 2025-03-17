Зробили українці для Росії: Туск відреагував на результати розслідування підпалів ТРЦ у Європі

Генеральна прокуратура Литви передала до суду кримінальну справу щодо підпалу торгового центру IKEA у Вільнюсі 9 травня 2024 року. Слідство встановило, що диверсію вчинили двоє громадян України на замовлення російських військових структур і служб безпеки.

Обом зловмисникам менше за 20 років. Один із них – неповнолітній. Його затримали у Литві. Другого – у Польщі, передає 24 Канал із посиланням на LRT.IT.

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Що відомо

За словами прокурора, ці молоді люди не мали життєвого досвіду та перебували у складній матеріальній ситуації, що зробило їх вразливими до вербування. Виконавці розуміли свої дії, але не усвідомлювали їхніх глобальних цілей.

За виконання злочину їм було обіцяно 10 000 євро та автомобіль BMW.

"Організатором цих дій є Росія, вони пов'язані з військовою розвідкою та силами безпеки", – наголосив прокурор.

Реакція Туска

У соцмережі "Х" польський прем'єр Дональд Туск відреагував на рішення прокуратури Литви. Та підтвердила, що відповідальність за підпали торгівельних центрів у Вільнюсі та Варшаві несуть російські спецслужби.

"Як ми і підозрювали. Як і під час спроби підпалу лакофарбового заводу у Вроцлаві, росіяни найняли громадян України. Надзвичайне віроломство", – прокоментував Туск.

Нагадаємо, що нещодавно українця у Польщі засудили до 8 років позбавлення волі за підпал будівель у Вроцлаві.