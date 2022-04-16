Росія назавжди програла Україну та весь світ, її ніде не сприйматимуть, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що український народ не сприймає та ніколи вже не сприйматиме Росію. Агресор зазнав поразки в нашій державі.

Про це президент повідомив у своєму відеозверненні, оприлюдненому ввечері п'ятниці, 16 квітня.

Читайте також ЗСУ вже закошмарили російську авіацію, – Зеленський

Проблема Росії в тому, що її не сприймає – і ніколи вже не сприйматиме – увесь український народ. Росія назавжди програла Україну. Та й що там казати – увесь світ програла. Ніде вже її не сприйматимуть,

– сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що жорстокість, з якою росіяни намагаються завоювати Приазов'я, Донбас і Харківщину, лише "добиває навіть мінімальні шанси цих територій хоч коли-небудь мати будь-які зв'язки із цією державою".

"Можливо, десь у Росії за жорстокість і поважають. Але в Україні за жорстокість зневажають. І карають. І це обов'язково", – додав український лідер.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео