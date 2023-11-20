"Затишшя" з обстрілами: у ВМС пояснили, з чим воно пов'язане

Росія доволі довго не використовує свої ракетоносії у Чорному морі. У Військово-морських силах пояснили, у чому полягає причина такого "затишшя".

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у етері телемарафону розповів, що Росія утрималась від атак вночі проти 20 листопада через шторм. За його словами, така погода дає змогу перепочити від ворожих ударів, проте є суттєвою перешкодою для цивільного судноплавства.

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Ситуація на морі складна

Дмитро Плетенчук зауважив, що шторм досить сильний, деякі судна навіть зривало з якорів.

Виходити в таких умовах сенсу немає, зброю використовувати далекобійну фактично неможливо,

– пояснив він.

За його словами, сезон штормів зазвичай тривалий, тому це дозволить українцям трохи перепочити від обстрілів. Водночас не варто забувати, що такі погодні умови впливають і на цивільне судноплавство.

Росія тривалий час не запускає ракети з моря