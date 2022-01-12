Росія не була готова до перемовин, – Краєв сказав, чому Захід може обіграти Кремль
Джерело:24 канал
Серія перемовин з Росією відбувається згідно зі сценарієм Заходу. Зустрічі не мали привести до чіткого результату, тому що саме на нього сподівався автор ультиматуму – Кремль.
Зустрічі у межах перемовин щодо "гарантій безпеки" мали привести Росію до розуміння того, що запропоновані нею позиції не збігаються з адекватною реальністю і лише певні моменти з них можна взяти до обговорення, зазначив експерт. Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.
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Захід втягнув Росію в серію складних перемовин, – Краєв
У відповідь на запитання про те, чи реально перехитрити Росію та наскільки потужно на відповідних перемовинах представлені США, Олександр Краєв сказав: "Обіграти росіян можна, тому що їхня стратегія полягала у тому, що називається у дипломатів локомотивом".
Росіяни попередньо блокували експертну підготовку до переговорів зі Заходом навіть в існуючих форматах. Тобто вони хотіли, щоб ці переговори були фактично дипломатичною імпровізацією.
Росіяни дали тільки один порядок денний, який не прийняли. Москва націлилась на результат і змінювали умови переговорів за тиждень – півтора до їхнього початку.
Очевидно, стратегією Росії було взяти Захід "на переляк", мовляв, у них страшні вимоги в короткий час, пояснив експерт.
Відповідний підхід не працює з досвідченими дипломатами. За словами Олександра Краєва, мовиться про особистий вклад Венді Шерман – заступниці держсекретаря США, яка є однією із провідних дипломаток світу і представляє Сполучені Штати на відповідних перемовинах.
Захід втягнув Росію в серію довготривалих і складних перемовин, в яких непідготовлений підхід не діятиме. Вони (росіяни – 24 канал) не були готові до такого типу переговорів, у які їх загнали американці та їхні союзники з НАТО.
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Переговори що "гарантій безпеки": коротко
- 10 січня у Женеві завершилися переговори США і Росії щодо "гарантій безпеки", які тривали у закритому форматі. Росія вимагала гарантій, що Україна та Грузія ніколи не вступлять в НАТО. Проте представниця США Венді Шерман наголосила, що закрити двері до НАТО не дозволять.
- 12 січня відбулися перемовини Росія – НАТО. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що на ультиматум Росії щодо нерозширення НАТО йти не збираються.
- Вже 13 січня розпочнуться переговори за лінією ОБСЄ, в яких братимуть участь країни Євросоюзу, США та Росія.