Росія не готова до діалогу з ЄС, – Боррель про висновки після поїздки у Москву

Жозеп Боррель протягом 7 лютого підбивав підсумки свого візиту до Росії (4 – 6 лютого дипломат перебував у Москві). Та висновки з поїздки невтішні – Кремль не продемонстрував готовності до діалогу.
Джерело:твіттер Жозепа Борреля
Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель написав про це 7 лютого у своєму твіттері.
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Європейський дипломат підбив підсумки своєї кількаденної поїздки до Москви та зустрічі з представниками Кремля.
Мій візит до Москви показав, що Росія не хоче скористатися нагодою для конструктивнішого діалогу з ЄС. Це прикро. І матиме наслідки,
– заявив Боррель.
У блозі на сайті ЄС Жозеп Боррель пояснив, що має на увазі під зазначеними наслідками:
- "Державам-членам (Євросоюзу – 24 канал) належить приймати рішення про подальші кроки – і, так, вони можуть включати санкції".
Там само дипломат додав, що його зустріч у Москві з місцевим міністром закордонних справ Сергієм Лавровим тільки підтвердила, що Європа і Росія рухаються в різні боки. Та й взагалі спілкування з Лавровим "часом було дуже напруженим" – особливо коли зачіпали тему Олексія Навального.
Як бачимо, у підсумку діалог не вдався.
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