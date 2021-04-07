Росія не готова до великої війни через страх Путіна, – Кравчук

Президент Росії Володимир Путін не готовий до широкомасштабної війни. У країні є багато внутрішніх проблем.

Путін боїться військових дій. Про це заявив очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на одному з українських телеканалів.

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Кравчук: Путін знає, чим це закінчиться

За його словами, попри всю непередбачуваність дій Росії, завжди залишається страх перед майбутнім.

І я думаю, що Путін знає, чим це все може закінчитися для нього. Дуже добре знає,

– заявив Кравчук.

Президент Росії не хоче великої війни

Він зазначив, що очільник Кремля не хоче великої війни. Натомість він бажає тримати під контролем Україну, Європу і всі демократичні цінності.

"Йому це не дозволять зробити. Він вже не зможе поводити себе так, як поводився кілька років тому", – сказав Кравчук.

Він наголосив, що світ побачив, з ким має справу. Це, на його думку, видно з заяв Організації Північноатлантичного договору і політиків високого рівня всього світу.

Що говорив Кравчук про воєнні настрої Росії