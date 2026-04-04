Росія не має ресурсів для широкомасштабної війни проти НАТО, тому обмежується провокаціями, диверсіями та інформаційними атаками щодо країн Балтії. Путін не може розпочати відкритий конфлікт, бо спрямовує всі ресурси на фронт в Україні.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що якщо росіяни все ж спробують напасти, то це може закінчитись повним крахом.

Чому Росія не готова до великої війни з НАТО?

Росія продовжить організовувати провокації, інформаційні атаки та військові маневри на кордонах, щоб тримати країни-члени НАТО в напрузі та демонструвати силу. Польща вже виявила групи, причетні до підготовки таких диверсій.

Будь-які російські військові операції проти НАТО зіткнуться з німецькими, польськими контингентами та армією Фінляндії. Навіть якщо США будуть осторонь, то інші великі країни НАТО, які вже розмістили контингенти в регіоні, активно протидіятимуть, залучаючи новітні технологічні ресурси та всі доступні можливості,

– пояснив Маломуж.

За словами експерта, Путін вже 23 рази не виконав ультиматумів щодо Покровська через брак ресурсів, не кажучи вже про відкриття нового фронту. У НАТО довго недооцінювали Фінляндію, але вона готова до оборони з резервом 2,5 мільйона осіб у Збройних силах та резервній армії.

"Якщо це все ж станеться, то це буде величезна війна, яка призведе до швидкого російського програшу, тому Путін просто не може дозволити собі розпочати такий конфлікт", – зазначив Маломуж.

Зверніть увагу! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок сказав, що історія з витоком закритої інформації з кабінетів у Брюсселі до Москви, може мати серйозні наслідки, ніж здається на перший погляд. На його думку, ЄС або свідомо зберіг канал комунікації з Кремлем через оточення Віктора Орбана, або недооцінив потенційні наслідки такої політики.

