В українській розвідці розповіли, що в Росії немає готовності передати тіла нібито загиблих на борту Іл-76 захисників України. Кремль навіть не надавав доказів, що вони там справді були.

Відповідну інформацію розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов. За його словами, заяви Путіна про неможливість "дружнього вогню" не відповідають дійсності.

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Що сказав Юсов про повернення ймовірних тіл Росією

Що там (на борту Іл-76, яки впав – 24 Канал) були наші полонені – це заява Росії? й поки що лише з їх слів ми можемо аналізувати. Наразі немає готовності по передачі тіл з того боку,

– заявив Андрій Юсов.

Він запевнив, що з української сторони триває робота. Навіть сказав, що у випадку підтвердження найгіршого – Україна зробить все можливе, щоб забрати наших захисників зі щитом чи на щиті.

Представник ГУР вкотре пригадав, що Росія могла перевозити в літаку Іл-76 як боєприпаси, так і полонених, яких використовували як живий щит. Юсов сказав, що реакція Росії та обставини катастрофи були провокативними, адже:

режим тиші не був оголошений над Бєлгородом;

Кремль не повідомляв заздалегідь, що збирається використовувати авіасполучення для перевезення полонених.

"Враховуючи, що літак був завантажений на третину, за їх версією, то там могли бути й припаси, бо для цього цей літак переважно і використовувався. Там могли бути боєприпаси та люди – це могло бути як живий щит, тому це треба ретельно з'ясовувати. Робота триває в цьому напрямку триває", – запевнив Юсов.

Іл-76 впав на Бєлгородщині