План очевидний: наскільки швидко росіяни готові залишити окуповані території

Російські загарбники тимчасово перебувають на окупованих територіях України. План росіян щодо втечі з наших територій або так званого "жесту доброї волі" очевидний.

Таку думку 24 Каналу висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Зазначимо, що окупанти зробили вкид буцімто перекидають солдатів з Херсонської області.

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Готові швидко зникнути

Росіяни не розбудовують окуповані території, як робили це у 2014 році, коли анексували півострів Крим. Тоді окупанти практично відразу почали створювати адміністрації, інвестувати гроші, запускати так звані "соціальні проєкти" тощо.

Все, що сьогодні відбувається на окупованих територіях, це виключно мілітарна складова, будівництво оборонної архітектури,

– мовив Подоляк.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях багато фсбешників, росгвардії, які "обробляють" наше населення: депортують, проводять перевірки, арештовують тощо.

Окупанти абсолютно готові швидко звідти (з окупованих територій - 24 Канал) зникнути. Немає нічого, що свідчило б про те, що росіяни тут надовго чи як вони люблять говорити "назавжди". Загарбники відпрацюють логістичні інструкції, коли вони відчуватимуть, що треба втікати. Це тактика Росії,

– додав радник голови ОПУ.

Єдине, що ворог продовжує робити на окупованих територіях – знищувати вцілілу інфраструктуру.

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Що відбувається на окупованих територіях