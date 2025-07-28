Росія не кидає мобілізованих в бій, а накопичує сили на осінь, – генерал-лейтенант у відставці

У Росії запровадили постійний призов, щоб приховано поповнювати армію без оголошення мобілізації. Новобранців не кидають одразу в бій – їх утримують у резерві.

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, засновник фонду "Закриємо небо України" розповів 24 Каналу, що Кремль готується використати ці сили у другій половині року. За його словами, Володимир Путін прагне реалізувати свої плани до того, як остаточно зачиниться "вікно можливостей".

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Як Росія накопичує війська до осені?

Росія не використовує новопризваних одразу на передовій, як це було у 2022 – 2023 роках. Замість цього їх готують у тилу, поступово вводячи на другі лінії або в райони з меншою інтенсивністю боїв.

За словами Ігоря Романенка, така зміна підходу пов'язана з наміром Кремля накопичити сили до осіннього етапу війни.

Росіяни накопичують сили, і в цьому є небезпека на літньо-осінню кампанію – це другий етап кампанії 2025 року,

– зазначив він.

Осінь може стати ключовою фазою кампанії 2025 року. Саме на цей період Кремль планує залучити накопичені резерви, включно з технікою та новим особовим складом.

Частина призваних навесні військових уже завершує підготовку. Їхню подальшу участь у бойових діях приховують, переводячи у статус контрактників.

До потенційного осіннього наступу Росія готує не лише свої резерви, а й іноземні сили. Йдеться, зокрема, про північнокорейських військових, яких Кремль планує використовувати на другорядних ділянках фронту.

Ігор Романенко зауважив, що перші підрозділи з КНДР уже діяли в прикордонних районах, зокрема в Курській області. Вони швидко зазнали втрат через українські атаки дронами.

Найбільші проблеми у них були вести бойові дії в умовах дронових атак. Саме тому Путін пообіцяв навчати їх діяти в умовах дронової війни за допомогою російських інструкторів,

– пояснив Романенко.

Він також наголосив, що Росія намагається використати всі наявні ресурси, поки триває так зване "вікно можливостей". Кремль розуміє, що часу дедалі менше, тож спробує досягти максимуму саме до кінця 2025 року.

До чого має готуватися Україна?

У другій половині 2025 року українське військо має бути готове до активізації наступальних дій росіян. Росія накопичує не лише особовий склад, а й техніку – попри втрати, продовжує відновлювати бронетанковий парк навіть зі старих зразків.

Ігор Романенко зазначив, що російське угруповання становитиме серйозну загрозу, особливо якщо до нього приєднаються іноземні підрозділи.

Це дуже серйозний іспит. Нам треба встояти у другій половині року,

– підкреслив він.

За словами генерала, щоб стримати нову хвилю агресії, Україні потрібно заздалегідь зміцнити оборону, посилити мобілізацію та забезпечити війська необхідним озброєнням.