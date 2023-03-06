Росія не купує балістичні ракети в Ірану, – у FT назвали найбільший страх агресора
Джерело:Financial Times
Росія не купує балістичні ракети в Ірану через страх. Владімір Путін боїться реакції Заходу.
Варто зауважити, що Іран відправляє Кремлю сотні безпілотників, якими вороги атакують Україну. Та і в західних країнах вважають, що Тегеран відкритий до співпраці з Москвою.
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Чому Росія боїться купувати іранські балістичні ракети
За даними видання, у Кремлі утримуються від закупівель іранських балістичних ракет великої дальності, які летять швидше за швидкість звуку і мають велике бойове навантаження.
До такого рішення Росія схиляється тому, що, за оцінками країн НАТО, найбільш стримуючим фактором була погроза США надати Києву довгоочікувану ракетну систему ATACMS, дальність дії якої становить 300 кілометрів. Тобто ракети такої дальності зможуть бити по території Росії.
Що кажуть в США
Посол США в НАТО Джуліанн Сміт заявила, що західні союзники вважають такі відносини між Росією та Іраном "надзвичайно тривожними".
Це ситуація, яка, вочевидь, дуже хвилює всіх нас. Це тема для обговорення в Альянсі. І ми продовжимо посилати сигнали Ірану про небезпеки, пов'язані з підтримкою Росії за допомогою матеріальної підтримки в її атаках і війні в Україні,
– заявила Джуліанн Сміт.
Попри це, західні чиновники вважають, що Росія може змінити своє рішення. Зокрема, через те, що у них загострюється нестача власних високоточних боєприпасів, а внутрішнє виробництво – падає.
Співрозмовник журналістів запевнив, що в окупантів вдвічі зменшились запаси керованих ракет та артилерії.
"Росіяни в жахливій ситуації. Їм потрібні ракети", – вважає європейський чиновник.
Що відомо про загрозу постачання іранських ракет в Росію
- Варто зауважити, що Тегеран створив найбільший запас балістичних ракет на Близькому Сході. Все завдяки російським технологіям, наданим у 1990-х роках.
- ЗМІ неодноразово писали, що Росія намагається отримати іранські балістичні ракети. Мовиться про ракети Fateh і Zolfaghar. Вони можуть вражати цілі на відстані 300 – 700 кілометрів.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснював, що українська ППО не може протидіяти цим ракетам.
- Наприкінці січня 2023 року окупанти хизувались нібито вже вперше використали іранські балістичні ракети. Політолог Олег Пастернак тоді пояснив, що якби Іран передав балістичні ракети до Росії, то вже були б впевнені заяви від представників західної розвідки. Адже вони ретельно за цим стежать. Проте таких заяв не було.
- У лютому військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, Іран не пішов на те, щоб постачати Росії балістичні ракети Zolfaghar та Fateh-110. На це рішення могли вплинути США та Ізраїль.