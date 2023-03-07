Не буде допомагати просто так: чому Росія не купує в Ірану ракети

Днями видання Financial Times написало, що Росія не купує балістичні ракети в Ірану, бо Владімір Путін боїться реакції Заходу. Але таке озброєння може знадобитися Ірану.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, Іран не буде допомагати Росії просто так, а буде висувати країні-агресорці свої вимоги.

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Ракети можуть знадобитись Ірану

Ус розповів: за інформацією Саудівської Аравії, Іран готує агресію проти них. Також Іран допомагає хуситам, які воюють проти Саудівської Аравії. Тому ракети можуть знадобитись Ірану.

Ірану вони потрібні. Якщо він надасть їх Росії, то в обмін або на новітні винищувачі, або на інші технології. Думаю, що тут присутній елемент торгівлі,

– зауважив він.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень припустив, що Іран буде торгуватись з Росією та висувати свої вимоги.

"Якщо партнери України, як правило, допомагають нам зброєю навіть безкоштовно, то Іран точно не буде просто так допомагати", – переконаний Ус.

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Росія не стане другим Іраном

Іван Ус зазначив, що Іран частково обходить санкції, але рівень життя дуже відрізняється від російського. Зокрема, еліта Росії прагне європейського рівня життя та здебільшого тримає гроші у країнах Заходу.

На думку головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, російська еліта не погодиться концентруватися на своїй країні.

"Росія не стане другим Іраном. Я думаю, що еліта не погодиться на це. У Росії саме еліта визначає, куди буде рухатись країна, а не народ", – додав Ус.

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