Росія не має права силою змінювати кордони України, – речник посольства США

Зосередження російських військ на кордоні України дуже непокоїть США, тому вони обмірковують евакуацію своїх дипломатів. Однак Штати запевнили, що не залишить нашу країну один на один з ворогом.

Про це в ефірі 24 каналу заявив прессекретар посольства США Даніел Лангенкамп. Він підкреслив, що Штати продовжуватимуть стояти на боці України.

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Росія не має права щось диктувати

За словами прессекретаря, з безпекових міркувань США потурбувались про те, щоб американські громадяни, зокрема дипломатичний персонал, мав можливість поїхати. Однак він наголосив, що таким чином не хочуть викликати паніку.

Ми наполягаємо, що Росія не має права вето стосовно членства України в НАТО. Вона не може диктувати іншій країні, яка в неї має бути зовнішня політика. Росія не має права силою змінювати кордони України,

– заявив Лангенкамп.

Позиція США

Як зазначив речник, американські дипломати, які залишаються в Україні – продовжуватимуть працювати. Зокрема роботу не припинятиме тимчасово повірена в справах США в Україні Крістіна Квін.

"Ми продовжуємо реалізовувати широкий спектр спільних програм з Україною та стояти на її боці. Це наша принципова позиція, якої ми дотримуватимемось", – підсумував Лангенкамп.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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