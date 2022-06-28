Росії не має бути у Радбезі ООН, вона має бути у списку держав-терористів, – Зеленський

Після того, як російська армія атакувала ракетою торговий центр у Кременчуку, держава-агресорка не може залишатися в Радбезі ООН. Адже Кремль здійснив справжній терористичний акт.

ООН може притягнути Росію до відповідальності, – Зеленський

Таку думку президент Володимир Зеленський висловив під час свого виступу на засіданні Радбезу ООН. Про це повідомляє 24 канал.

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Глава держави зазначив, що держава-агресорка порушує фундаментальні принципи ООН і міжнародного правопорядку. Попри це вона досі залишається у структурах ООН. Водночас якби будь-яка інша організація світу вбивала якийсь народ так, як Росія вбиває українців, то це б точно назвали тероризмом. Тому те, що карається на рівні організацій, має каратися й на рівні держави.

Росія не має права брати участь в обговореннях і голосуваннях щодо війни проти України. Я закликаю вас позбавити делегацію держави-терориста повноважень в Генеральній асамблеї ООН, і це можливо. Росія не має права залишатись у Радбезі,

– заявив Зеленський.

Він зазначив, що ООН має достатню силу, щоб притягнути до відповідальності державу-терориста. Адже розділ 7 Статуту Організації дозволяє створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування дій російських військових в Україні.

Якщо не покарати Росію, то вона може перенести терористичну активність на територію інших держав Європи і Азії. Тому діяти, за словами Зеленського, слід негайно.

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