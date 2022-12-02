Що не дозволяє Росії відновити ефективні наземні операції в Україні: пояснення розвідки

Росія наразі не в змозі відновити ефективні широкомасштабні наземні операції в Україні. У російських військових виникли проблеми з логістичним вузлами та комунікаціями.

Відхід росіян з правого берега Дніпра на Херсонщині в листопаді надав ЗСУ можливість завдати удару по додаткових російських логістичних вузлах та комунікаціях.

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У росіян виникли проблеми після відходу з Херсонщини

У розвідці Британії припускають, що ця загроза, швидше за все, спонукала російських логістиків перемістити вузли постачання, зокрема залізничні перевалочні пункти, далі на південь та схід.

Повідомляється, що російським підрозділам логістики необхідно буде здійснювати додаткове трудомістке навантаження та розвантаження із залізничного на автомобільний транспорт.

Дороги згодом залишатимуться вразливими для української артилерії, оскільки вони рухатимуться для забезпечення передових оборонних позицій Росії,

– йдеться у повідомленні.

Розвідка Британії зазначає, що дефіцит боєприпасів у Росії, який посилений проблемами з матеріально-технічним забезпеченням, є, ймовірно, одним із головних чинників, які зараз обмежують потенціал окупантів відновити ефективні широкомасштабні наземні операції.

Суровікін заборонив окупантам розвантажувати ешелони з технікою

Командувач російським вторгненням в Україні генерал Сєргєй Суровікін заборонив окупантам розвантажувати ешелони з технікою на відстані ближче ніж 100 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Росіяни налякані вогневим контролем ЗСУ.

Завдяки деокупації Херсонщини ЗСУ вийшли на узбережжя Дніпра. Це дозволяє нашим військовим вогнем контролювати територію, яка наближена до Криму. Тепер Росії складніше перекидати техніку на Південь та інші напрямки.

Побоюючись вогневого контролю ЗСУ, Росія планує побудувати дорогу на Арабатській стрілці, що в окупованому Криму.

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