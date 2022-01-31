Росія не може заветувати права України на участь в НАТО, – Кислиця в ООН

Сергій Кислиця закликав Росію до переговорів. Постійний представник України при ООН заявив, що Кремль не може заветувати права України на участь в НАТО.

Відповідну заяву зробив Сергій Кислиця під час засідання Ради безпеки ООН через загрозу масштабного вторгнення Росії до України. Це трапилось 31 січня.

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Кремль не може ветувати право України на участь в НАТО

Сергій Кислиця пояснив, що:

орієнтовно 120 тисяч російських солдатів розташовані вздовж українського кордону та в тимчасово окупованому Криму;

ба більше, разом з воєнно-морськими та повітряними силами їхня чисельність досягає 130 тисяч.

"Для України безальтернативно – конфлікт має розв'язуватись дипломатично й завершитись відновленням її суверенітету та територіальної цілісності", – заявив Кислиця.

Дипломат запевнив, що наша держава прагне до миру та відкидає використання сили чи погрози використання сили.

У нас немає можливості йти на компроміси у принципових позиціях. Найпринциповіша позиція для нас полягає у тому, що ми маємо суверенне право самостійно вирішувати питання власної безпеки, вступати в Альянси та об'єднання, які Росія не може намагатись заветувати та поставити під сумнів,

– заявив Кислиця.

Краще провести перемовини, а не шантажувати

Постійний представник України при ООН заявив, що таке право України закріплене в міжнародних документах, які Росія також підписала. Сергій Кислиця пригадав, що Володимир Зеленський зазначив готовність зустрітися зі своїм російським колегою.

Якщо у Росії є питання до України, то краще зустрітися і провести перемовини. А не приводити солдат на український кордон та залякувати й шантажувати український народ,

– заявив Кислиця.

Також представник України при ООН пригадав, що для України першочерговий пріоритет – досягти сталого та безумовного режиму припинення вогню на Донбасі. Він має бути надійний й тільки на цій основі можна вживати подальших кроків.

Коротко про засідання ООН через загрозу вторгнення Росії в Україну

31 січня Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй підтримала проведення засідання щодо України. Його ініціатором виступило Постійне представництво США.

На засіданні ООН США заявили, що Росія саме в момент виступу країни спрямовує ще більше сил до кордону з Україною.

Велика Британія заявила, що нарощення російських військ біля кордонів України є найсуттєвішим за останні десятиліття. Детальніше про головні тези з засідання ООН читайте за посиланням.

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