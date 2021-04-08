Треба провести канат через вушко голки, – Макарук про наступ Росії через Крим

Через навчання російських військ біля кордонів України, поширилась думка, що Кремль може піти наступом з Криму. Але така ситуація не дуже ймовірна.

Є низка факторів, чому державі-окупантові важко наступати з окупованого півострова. Про них в ефірі розповів речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm та член Ради волонтерів при Міністерстві оборони України Михайло Макарук.

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Чому Росії важко піти наступом через Крим

За його словами, люди підіймають непотрібну істерію.

По-перше, через вушко голки потрібно провести канат. По-друге, там теж були доволі активні навчання,

– зазначив Макарук.

Він зауважив, що українська берегова охорона, артилерійські бригади, сформовані під час війни за незалежність України, теж не сплять. Вони проводять навчання, пройшли злагодження. Для Росії, на думку експерта, будуть надзвичайно великі втрати.

Окремо таку операцію важко організувати

"Таку операцію неможливо проводити окремо. Тобто якщо вони будуть "перти" з Криму, то "попруть" і в Чернігівському, Харківському і Донецькому напрямках", – відзначив Макарук.

Він відзначив, що це буде багатомасштабна операція. В такій ситуації залишиться запитання щодо ролі союзників.

Макарук розповів про наступ Росії: дивіться відео 24 каналу

Росія стягує війська до кордону України: що відомо

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на позачерговому засіданні Верховної Ради заявив, що Росія стягує армію до нашого кордону.

У мережі опублікували відео, де видно, як Росія активно стягує військову техніку.

Глава міноборони Росії Сергій Шойгу підтвердив, що Росія перевіряє бойову готовність своїх збройних сил.

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки уважно стежать за пересуванням російських військ вздовж кордонів.



Розташування військ Росії біля України / Інфографіка 24 каналу