Росія не планує поглинати Донбас, – Кремль відреагував на заяву ЄС

Євросоюз вважає, буцімто Росія планує "поглинути" український Донбас. У Кремлі відповіли на побоювання й стверджують, що такі плани буцімто не обговорювали.

Росія ніколи цим не займалась. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ. Таким чином у Кремлі прокоментували публікацію Bloomberg.

Важливо ЄС переконаний, що Росія намагається поглинути український Донбас, – Bloomberg

Росія ніколи цим не займалася... Росія не планувала і не планує нікого поглинати,

– переконує Пєсков.

Що відомо про публікацію ЗМІ

Напередодні видання Bloomberg з посиланням на поширений в країнах-учасницях ЄС документ повідомило, що Брюссель вважає, що Москва намагається інтегрувати окуповані райони Донбасу. Кремль робить це за допомогою нелегітимних виборів та роздачі російських паспортів місцевим жителям.

Російські паспорти на Донбасі: що треба знати

Правозахисники заявили про прискорення "паспортизації" на Донбасі. Вони наголошували, що українці зайняли електронну чергу до 2024 року.

Якщо так буде далі, то у 2021 російські документи матимуть понад 2 мільйони жителів Донбасу.

Цю інформацію підтвердила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона заявила, що російські паспорти на Донбасі вже отримали майже 600 тисяч українців.

У президента Росії Володимира Путіна ще у січні 2021 року заявили, нібито не мають наміру "приєднувати" Донбас. Попри це, Москва продовжує активно роздавати там російські паспорти.