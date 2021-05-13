Росія не планує поглинати Донбас, – Кремль відреагував на заяву ЄС

Євросоюз вважає, буцімто Росія планує "поглинути" український Донбас. У Кремлі відповіли на побоювання й стверджують, що такі плани буцімто не обговорювали.
Джерело:24 канал
Росія ніколи цим не займалась. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ. Таким чином у Кремлі прокоментували публікацію Bloomberg.
Важливо ЄС переконаний, що Росія намагається поглинути український Донбас, – Bloomberg
Росія ніколи цим не займалася... Росія не планувала і не планує нікого поглинати,
– переконує Пєсков.
Що відомо про публікацію ЗМІ
Напередодні видання Bloomberg з посиланням на поширений в країнах-учасницях ЄС документ повідомило, що Брюссель вважає, що Москва намагається інтегрувати окуповані райони Донбасу. Кремль робить це за допомогою нелегітимних виборів та роздачі російських паспортів місцевим жителям.Зверніть увагу! У президента Росії Володимира Путіна ще у січні 2021 року заявили, нібито не мають наміру "приєднувати" Донбас. Попри це, Москва продовжує активно роздавати там російські паспорти.
Російські паспорти на Донбасі: що треба знати
- Правозахисники заявили про прискорення "паспортизації" на Донбасі. Вони наголошували, що українці зайняли електронну чергу до 2024 року.
- Якщо так буде далі, то у 2021 російські документи матимуть понад 2 мільйони жителів Донбасу.
- Цю інформацію підтвердила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
- Вона заявила, що російські паспорти на Донбасі вже отримали майже 600 тисяч українців.