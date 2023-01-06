Росія не покине своїх планів на реванш, треба буде готуватися завжди до повторів, – Резніков

Те, що Перемога буде за Україною, сьогодні майже ні у кого не викликає сумнівів. Однак Росія – це не та держава, яка може просто змиритися зі своєю поразкою.

Тож навіть після найщасливішого дня українців завжди треба буде бути готовими до нових "сюрпризів" від країни-агресорки. Зокрема про це заявив в ефірі телемарафону міністр оборони України Олексій Резніков, пише 24 Канал.

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Готовими треба бути завжди

Ба більше, бути напоготові необхідно буде не лише Україні, де Росія може захотіти взяти реванш. Готовим треба буде бути й всьому світові, зокрема країнам Європи та НАТО.

Росія залишається однією з загроз для НАТО і для Європи вцілому. Вони не покинуть своїх планів на реванш, тому треба готуватися буде тепер завжди до повтору такої спроби,

– сказав Олексій Резніков.

Однак коли світ зробить висновки і якщо підготується, то Росія просто не зможе повторити свою спробу й отримати реванш. А допомогти в цій підготовці зможе, зокрема, й Україна, військові якої мають унікальний досвід боротьби та перемог над окупантами.

Можливий вхід України в НАТО одночасно зі Швецією та Фінляндією

Зазначимо, що військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що Україна може в короткостроковій перспективі увійти в НАТО. Ба більше, вона може зробити це разом зі Швецією та Фінляндією або одразу після них.

Також цей вступ зможе допомогти стримати плани Росії далі воювати, а керівництву країни-агресорки дасть можливість уникнути свого повного знищення.

Вони можуть продати своїм 100 мільйонам російським недоумкам вступ України в НАТО, як неможливість ведення подальшої війни. Тобто, програти Україні для російського військово-політичного керівництва дорівнює смерть. А ось програти НАТО – ні,

– зауважив військовий експерт.

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