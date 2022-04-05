Росія не шукає миру всерйоз, ми не знаємо, скільки ще триватиме війна, – Зеленський

Українці тижнями у підвалах, аби врятувати життя від обстрілів та авіабомб. Через російське вторгення понад 100 тисяч людей живуть без води, їжі та ліків.

Попри це, Росія навіть не шукає миру. На цьому наголосив президент Зеленський, виступаючи 5 квітня перед іспанським парламентом, пише 24 канал.

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Росія не шукає миру всерйоз

Президент зазначив, що російська авіація бомбила навіть ті будівлі у Маріуполі, в яких ховалися люди, зокрема – діти. Й загарбники про це точно знали.

Зеленський підкреслив, що Україна говорить про жахи війни та звірства ворожих військ щоденно після 24 лютого. Натомість у Москві не шукають миру всерйоз.

А ще страшніше, що досі ми не знаємо, скільки ще буде продовжуватись війна, поки світ нарешті зробить все, що необхідно для миру,

– додав Зеленський.

Раніше, виступаючи перед Радбезом ООН, Зеленський підкреслив, що російські війська вчиняють в Україні найстрашніші злочини з часу Другої світової війни.

Повний виступ Зеленського перед іспанськими депутатами: відео