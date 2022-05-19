Росія не така слабка, як би нам хотілося, – Данілов про можливість завершення війни у травні

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав "легковажними" думки про можливість завершення війни у травні. Він підкреслив, що Росія не настільки слабка, як би ми хотіли.

Низка експертів прогнозують швидке завершення війни. Втім, як підкреслив секретар Олексій Данілов в інтерв'ю, він схильний бути реалістом.

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Думки про кінець війни у травні – "легковажні"

Я хочу зауважити, що належу до тих людей, які чітко розуміють, що Росія не така слабка, як би нам хотілося. І ті люди, які кажуть, що війна закінчиться у травні, або через тиждень – легковажні,

– підкреслив він.

Секретар РНБО наголосив на тому, що це складний процес, який складається з низки компонентів. І ключовим сьогодні є саме допомога міжнародних партнерів зброєю. Мовляв, чим швидше її надаватимуть Україні, тим швидше закінчиться війна проти Росії. Але точно не мовиться про найближчі тижні.

І хоч російським військовим непросто просуватися вглибину України, країна-агресорка має інші способи воювати. Мовиться про літаки, а також стратегічну авіацію. Кожен знає, що нашу державу окупанти щоденно обстрілюють ракетами.

Ба більше, атакують нашу територію росіяни вже не лише за допомогою авіації. Для цього використовують ще й підводні човни, флот. Проти всього цього нам нагально необхідно мати певні види озброєння.

На зброї наголошував також Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак підкреслив, що українці вже всьому світові довели, що битимуться з ворогом до перемоги. Але для цього нашим військовим необхідне озброєння. І це не про каски та автомати. Наша держава зараз потребує техніки, яка дозволить вибивати ворога на ті рубежі, які він займав 23 лютого.

Агресивна війна Росії проти нашої країни може завершитись швидше, якщо українська армія отримає ту зброю, щодо якої йдуть переговори і є домовленості з країнами-партнерами,

– підкреслив Єрмак.

Задля справедливості зауважимо, що наші військові продовжують впевнено знищувати ворога уже 85-й день. І протягом тривалого періоду ми боронили наші землі засобами, які були доступними нашій державі. Але це не завадило щоденно знищувати окупантів і їхню техніку.

Актуальні втрати ворога станом на 19 травня

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України лави "двохсотих" поповнили вже 28 500 бійців країни-агресорки. Причому, за минулу добу нашим військовим вдалося відправити на той світ 200 окупантів.

Крім того, на брухт перетворили за 85 днів війни 1254 танки, 3063 бойові броньовані машини, 595 артилерійських систем, 199 РСЗВ, 93 засоби ППО, 203 літаки, 167 гелікоптерів, 455 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 13 кораблів.

Але слід розуміти, що і бійців, і техніки в Росії ще дуже і дуже багато. Ми пишаємося мужністю та відвагою українських військових. І кожен знищений ворог або бойова машина наближають нас до перемоги. Втім, не слід знецінювати звитяги наших хлопців і дівчат, адже вони протистоять не лише "ванькам", а й справжнім головорізам!

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