Росія не збереже свої кордони після війни, – російський опозиційний політик

Після війни Київ стане великим слов'янським центром, його відбудують, зокрема і за кошти репарацій від Росії. Ймовірно, Росії не існуватиме більше, як цілісної держави.

Про це в ефірі 24 каналу заявив російський опозиційний політик Леонід Гозман. Він також додав, що якщо не буде використана ядерна зброя – усім очевидно, що Україна переможе в цій війні.

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Це буде новий світ, у якому Україна буде набагато сильнішою та впливовішою, аніж вона була до війни. Відповідно, Росія стане слабкою та беззахисною,

– зазначає російський опозиціонер.

Стосовно можливого ядерного удару, то варто додати, що Путін ніколи не ухвалює одноосібних рішень, а завжди намагається перекласти відповідальність на колектив: то на Раду безпеки Росії, то Держдуму, то російський генштаб.

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