Російські атаки на АЗС – не новина: що буде далі з ударами по заправках і цінами на бензин – аналіз 24 Каналу

11 вересня 2026 року українська столиця прокинулась від вибухів – ворог атакував АЗС у різних районах Києва. Схоже, росіяни обрали собі нову ціль.

11 вересня українська столиця прокинулась від вибухів – ворог атакував АЗС у різних районах Києва. Зокрема, пошкоджень зазнала автозаправна станція у Дніпровському районі та в Оболонському, яку ворог атакував двічі. В Укрнафті повідомили, що російські реактивні дрони вдарили по двох АЗК на Троєщині та Почайній. На жаль, відомо про 9 постраждалих та 3 загиблих.

Такий сценарій подій експерти прогнозували ще влітку – станом на 2025-й рік Росія знищила або пошкодила орієнтовно 60% базових генерувальних потужностей енергосистеми України, тому зараз взялась за терор автозаправних станцій. Військової логіки у цьому немає, єдине, на що розраховує російський диктатор – зробити життя українців нестерпним.

Чи призведуть такі атаки до паливної кризи в Україні, до чого варто готуватись українцям, чи можливо захистити автозаправні станції і чого добивається Володимир Путін – спеціально для 24 Каналу проаналізували експерти.

Навіщо Кремль атакує АЗС

Як пояснив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, атаки на АЗС є безглуздим рішенням Кремля. 80% заправок продовжують свою роботу. Вони не приносять ніякого ефекту, як того очікує ворог.

Це чистий тероризм, не більше і не менше, який, я думаю, викликаний насамперед оцією дзеркальною тактикою: ми б'ємо по їхньому енергетичному сектору, а оскільки у нас в енергетиці нічого не залишилось, то росіяни вирішують бити те, що є, – заправні станції. Тому я думаю, що це такий уже обов'язковий елемент у цьому терористичному пакеті,

– наголосив він.

Водночас военний та авіаексперт Костянтин Криволап вважає, що однією з версій мотивації росіян може бути перехід на такі удари після атак на склади.

Головне – створити такий психологічний тиск на наше населення, щоб нам було дуже незручно, некомфортно жити в Києві, і вони для цього роблять усе, – підкреслив Криволап.

Наслідки атак на АЗС в Києві 11 вересня / Фото ДСНС Києва

Аналізуючи удари по АЗС з військової точки зору, він пояснив, що росіяни мають можливість керувати дронами в режимі FPV, тобто з прямим втручанням від оператора.

Тактика ворога щодо заправок була зрозуміла вже давно, але саме зараз можна констатувати точно – АЗС потрапили в зону, куди дістати реально, адже окупанти відпрацювали цю технологію керування безпілотниками.

Влучання по заправках створює досить серйозну напругу: атаки йдуть, тривоги йдуть одна за одною, і ти не розумієш, чи влуплять вони в заправку, чи ні. Треба дуже акуратно обирати ситуацію, коли заправлятися, коли ні. Це стало серйозною проблемою,

– зазначив Криволап.

"Чарівної пігулки" для захисту заправок не існує

Історія російських атак на АЗС розпочалась значно раніше – ще в липні 2026-го року міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що протягом 6 місяців країна-агресорка пошкодила або повністю знищила понад 300 автозаправних станцій в Україні.

Ексклюзивно для 24 Каналу цю тему проаналізував воєнний експерт Павло Нарожний, який одразу підкреслив, що ворог не розрізняє воєнні та цивільні цілі. За його словами, найбільше страждають заправки саме у прифронтових містах та селищах. Зазвичай для захисту доріг там використовують антидронові сітки, але з АЗС ця схема працювати не буде.

Якщо ми АЗС замотаємо в сітки, це означає, що ми захистимо її тільки від першого FPV,

– раніше наголосив експерт.

Розв'язати цю проблему могли б системи протиповітряної оборони малого радіуса дії або автоматизовані турелі, але це дуже дороге рішення. У такому випадку захист однієї АЗС може коштувати від 5 мільйонів гривень. Однак і це не дає гарантію – засоби захисту можуть зазнати пошкоджень через ворожу артилерію та КАБи.

Тоді це стосувалося здебільшого АЗС у прифронтових областях, але зі збільшенням можливостей росіян зросла і дальність. Рішення Ілона Маска забанити Starlink для росіян на початку 2026-го суттєво обмежило "довгу руку" росіян, але нині вони знайшли інший вихід і тепер прифронтовими зонами вже фактично можна вважати також Київ і і Київську область.

Українцям потрібно робити запаси палива

Тим часом з різних джерел інформації лунають заклики про те, що людям слід подбати про запаси палива.

Директор консалтингової групи "А-95" Куюн зауважив, що такі повідомлення доречні, але не з огляду потенційної кризи.

Мовиться про інше – ворог продовжує шукати слабкі місця в українській логістиці. Відповідно, іноді ринок не встигатиме оперативно підвести паливо: відбувається ефект "зникнення" продукту і зростання цін.

Тому треба, щоб кожен, у кого є можливість, мав запас. Краще його мати, щоб коли буде якась непередбачувана ситуація, не створювати додатковий тиск на роздрібну мережу, дати час відновити постачання і не створювати такого колапсу, як ми, наприклад, створили у 2022 році через те, що почали гребти все пальне, – сказав Куюн.

Як приклад, він навів ситуацію в Росії – ще недавно росіяни фактично "гребли" бензин. Тому зараз запас в Україні – це важливо. І мовиться не лише про пересічних українців, а й про юридичних осіб, муніципалітети та державні компанії. Саме за такого сценарію країна спокійно буде проходити можливу кризу.

Експерт констатує, що попри всі дрони, КАБ і ракети, навіть біля лінії фронту ворогу не вдалось створити паливну кризу, тому говорити про таке явище в країні не варто.

За словами пана Куюна, сьогодні немає жодного району чи регіону, де б українці могли зіштовхнутись з нестачею палива. Якщо говорити про Київ, то станом на зараз в місті є 250 заправок, в області – 570. Вибити таку кількість лише в одному регіоні або досягти критичного показника неможливо.

Я вже не кажу про те, що ця заправка, яка сьогодні (10 вересня, – 24 Канал) була атакована, невдовзі відновить свою роботу, – зазначив експерт.

Крім того, воєнний експерт Павло Нарожний також заспокоїв, що наша країна вже працює над відновленням АЗС. З технологічного огляду, є всі можливості для цього. Хоча складнощі також присутні, але ці питання можна вирішити.

"АЗС – це закопана під землею ємність з нафтопродуктами та насосами, тому дуже просто купити запчастини", – сказав він.

Ліквідація наслідків російської атаки на АЗС у Києві: дивіться відео

Нагадаємо, що в серпні 2026-го Уряд ухвалив рішення створити розгалужену систему підземних сховищ для стратегічних запасів пального. Так, з наступного року суб'єкти ринку та оператори будуть зобов'язані утримувати в підземних сховищах щонайменше 20% дизельного пального з мінімальних державних запасів. До реалізації проєкту залучать "Нафтогаз України" та "Укртранснафту".

Чи може ціна за літр підскочити до 100 гривень

На тлі атак багатьох українців турбує питання ціни на паливо. Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн пояснив, що зараз світ перебуває у третій хвилі відголосків війни на Близькому Сході.

Перша була навесні, друга – в липні, і саме зараз є потужна третя хвиля, адже вже понад тиждень ціни тримаються на максимальних за рік рівнях на дизпаливо. Відповідно, ми відчуваємо неприємні ціни, які є.

Усіх цікавить рівень ціни у 100 гривень. Таке поки не проглядається. Однак ж незрозуміло, що буде далі. Начебто ціна зараз затупцювала на місці, але гарантій того, що вона не піде вище, ніяких нема,

– підкреслив експерт.

Тут варто згадати і нещодавню дуже дивну заяву міністра енергетики США Кріса Райта – за словами американського посадовця, зростання цін на дизель у США пов'язане саме з ударами України по російських нафопереробних заводах.

На думку Куюна, це досить дивна заява, адже міністри зі Сполучених Штатів перечать самі собі – паралельно вони повідомляють, що ціни на нафту впадуть вдвічі (до 40 – 50 доларів за барель) за умови завершення війни в Ірані. Тобто саме ситуація на Близькому Сході є потужнішим фактором, якщо порівнювати з українськими атаками.

Повертаючись до російсько-української війни, стає зрозуміло, що Кремль не планує зупиняти терор цивільних. Усі заяви, які лунають з Москви про бажання миру, є прикриттям для продовження атак, зокрема на АЗС. Тому закликаємо українців дбати про свою безпеку під час повітряної тривоги – обов'язково зважати на неї, якщо сирена лунає під час перебування на заправках.