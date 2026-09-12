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24 Канал Новини України Російські атаки на АЗС – не новина: що буде далі з ударами по заправках і цінами на бензин – аналіз 24 Каналу
12 вересня, 11:00
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Російські атаки на АЗС – не новина: що буде далі з ударами по заправках і цінами на бензин – аналіз 24 Каналу

Меланія Голембйовська

11 вересня 2026 року українська столиця прокинулась від вибухів – ворог атакував АЗС у різних районах Києва. Схоже, росіяни обрали собі нову ціль.

11 вересня українська столиця прокинулась від вибухів – ворог атакував АЗС у різних районах Києва. Зокрема, пошкоджень зазнала автозаправна станція у Дніпровському районі та в Оболонському, яку ворог атакував двічі. В Укрнафті повідомили, що російські реактивні дрони вдарили по двох АЗК на Троєщині та Почайній. На жаль, відомо про 9 постраждалих та 3 загиблих.

Такий сценарій подій експерти прогнозували ще влітку – станом на 2025-й рік Росія знищила або пошкодила орієнтовно 60% базових генерувальних потужностей енергосистеми України, тому зараз взялась за терор автозаправних станцій. Військової логіки у цьому немає, єдине, на що розраховує російський диктатор – зробити життя українців нестерпним.

Чи призведуть такі атаки до паливної кризи в Україні, до чого варто готуватись українцям, чи можливо захистити автозаправні станції і чого добивається Володимир Путін – спеціально для 24 Каналу проаналізували експерти.

Як пояснив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, атаки на АЗС є безглуздим рішенням Кремля. 80% заправок продовжують свою роботу. Вони не приносять ніякого ефекту, як того очікує ворог.

Це чистий тероризм, не більше і не менше, який, я думаю, викликаний насамперед оцією дзеркальною тактикою: ми б'ємо по їхньому енергетичному сектору, а оскільки у нас в енергетиці нічого не залишилось, то росіяни вирішують бити те, що є, – заправні станції. Тому я думаю, що це такий уже обов'язковий елемент у цьому терористичному пакеті, 
– наголосив він.

Водночас военний та авіаексперт Костянтин Криволап вважає, що однією з версій мотивації росіян може бути перехід на такі удари після атак на склади.

Головне – створити такий психологічний тиск на наше населення, щоб нам було дуже незручно, некомфортно жити в Києві, і вони для цього роблять усе, – підкреслив Криволап.

Наслідки атак на АЗС в Києві 11 вересня / Фото ДСНС Києва

Аналізуючи удари по АЗС з військової точки зору, він пояснив, що росіяни мають можливість керувати дронами в режимі FPV, тобто з прямим втручанням від оператора.

Тактика ворога щодо заправок була зрозуміла вже давно, але саме зараз можна констатувати точно – АЗС потрапили в зону, куди дістати реально, адже окупанти відпрацювали цю технологію керування безпілотниками.

Влучання по заправках створює досить серйозну напругу: атаки йдуть, тривоги йдуть одна за одною, і ти не розумієш, чи влуплять вони в заправку, чи ні. Треба дуже акуратно обирати ситуацію, коли заправлятися, коли ні. Це стало серйозною проблемою, 
– зазначив Криволап.

Історія російських атак на АЗС розпочалась значно раніше – ще в липні 2026-го року міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що протягом 6 місяців країна-агресорка пошкодила або повністю знищила понад 300 автозаправних станцій в Україні.

Ексклюзивно для 24 Каналу цю тему проаналізував воєнний експерт Павло Нарожний, який одразу підкреслив, що ворог не розрізняє воєнні та цивільні цілі. За його словами, найбільше страждають заправки саме у прифронтових містах та селищах. Зазвичай для захисту доріг там використовують антидронові сітки, але з АЗС ця схема працювати не буде.

Якщо ми АЗС замотаємо в сітки, це означає, що ми захистимо її тільки від першого FPV, 
– раніше наголосив експерт.

Розв'язати цю проблему могли б системи протиповітряної оборони малого радіуса дії або автоматизовані турелі, але це дуже дороге рішення. У такому випадку захист однієї АЗС може коштувати від 5 мільйонів гривень. Однак і це не дає гарантію – засоби захисту можуть зазнати пошкоджень через ворожу артилерію та КАБи.

Тоді це стосувалося здебільшого АЗС у прифронтових областях, але зі збільшенням можливостей росіян зросла і дальність. Рішення Ілона Маска забанити Starlink для росіян на початку 2026-го суттєво обмежило "довгу руку" росіян, але нині вони знайшли інший вихід і тепер прифронтовими зонами вже фактично можна вважати також Київ і і Київську область.

Тим часом з різних джерел інформації лунають заклики про те, що людям слід подбати про запаси палива.

Директор консалтингової групи "А-95" Куюн зауважив, що такі повідомлення доречні, але не з огляду потенційної кризи. 

Мовиться про інше – ворог продовжує шукати слабкі місця в українській логістиці. Відповідно, іноді ринок не встигатиме оперативно підвести паливо: відбувається ефект "зникнення" продукту і зростання цін.

Тому треба, щоб кожен, у кого є можливість, мав запас. Краще його мати, щоб коли буде якась непередбачувана ситуація, не створювати додатковий тиск на роздрібну мережу, дати час відновити постачання і не створювати такого колапсу, як ми, наприклад, створили у 2022 році через те, що почали гребти все пальне,  – сказав Куюн.

Як приклад, він навів ситуацію в Росії – ще недавно росіяни фактично "гребли" бензин. Тому зараз запас в Україні – це важливо. І мовиться не лише про пересічних українців, а й про юридичних осіб, муніципалітети та державні компанії. Саме за такого сценарію країна спокійно буде проходити можливу кризу.

Експерт констатує, що попри всі дрони, КАБ і ракети, навіть біля лінії фронту ворогу не вдалось створити паливну кризу, тому говорити про таке явище в країні не варто.

За словами пана Куюна, сьогодні немає жодного району чи регіону, де б українці могли зіштовхнутись з нестачею палива. Якщо говорити про Київ, то станом на зараз в місті є 250 заправок, в області – 570. Вибити таку кількість лише в одному регіоні або досягти критичного показника неможливо.

Я вже не кажу про те, що ця заправка, яка сьогодні (10 вересня, – 24 Канал) була атакована, невдовзі відновить свою роботу,  – зазначив експерт.

Крім того, воєнний експерт Павло Нарожний також заспокоїв, що наша країна вже працює над відновленням АЗС. З технологічного огляду, є всі можливості для цього. Хоча складнощі також присутні, але ці питання можна вирішити.

"АЗС – це закопана під землею ємність з нафтопродуктами та насосами, тому дуже просто купити запчастини", – сказав він.

Ліквідація наслідків російської атаки на АЗС у Києві: дивіться відео

Нагадаємо, що в серпні 2026-го  Уряд ухвалив рішення створити розгалужену систему підземних сховищ для стратегічних запасів пального. Так, з наступного року суб'єкти ринку та оператори будуть зобов'язані утримувати в підземних сховищах щонайменше 20% дизельного пального з мінімальних державних запасів. До реалізації проєкту залучать "Нафтогаз України" та "Укртранснафту".

На тлі атак багатьох українців турбує питання ціни на паливо. Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн пояснив, що зараз світ перебуває у третій хвилі відголосків війни на Близькому Сході

Перша була навесні, друга – в липні, і саме зараз є потужна третя хвиля, адже вже понад тиждень ціни тримаються на максимальних за рік рівнях на дизпаливо. Відповідно, ми відчуваємо неприємні ціни, які є.

Усіх цікавить рівень ціни у 100 гривень. Таке поки не проглядається. Однак ж незрозуміло, що буде далі. Начебто ціна зараз затупцювала на місці, але гарантій того, що вона не піде вище, ніяких нема, 
– підкреслив експерт.

Тут варто згадати і нещодавню дуже дивну заяву міністра енергетики США Кріса Райта – за словами американського посадовця, зростання цін на дизель у США пов'язане саме з ударами України по російських нафопереробних заводах. 

На думку Куюна, це досить дивна заява, адже міністри зі Сполучених Штатів перечать самі собі – паралельно вони повідомляють, що ціни на нафту впадуть вдвічі (до 40 – 50 доларів за барель) за умови завершення війни в Ірані. Тобто саме ситуація на Близькому Сході є потужнішим фактором, якщо порівнювати з українськими атаками.

Повертаючись до російсько-української війни, стає зрозуміло, що Кремль не планує зупиняти терор цивільних. Усі заяви, які лунають з Москви про бажання миру, є прикриттям для продовження атак, зокрема на АЗС. Тому закликаємо українців дбати про свою безпеку під час повітряної тривоги – обов'язково зважати на неї, якщо сирена лунає під час перебування на заправках.

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