У США вперше відчули реальне бажання Росії завершити війну, – Reuters

У США заявили, що вперше побачили ознаки реальної готовності Росії завершити війну проти України. Сторони непублічно демонструють готовність до певних компромісів, зокрема щодо територіального питання.

Про це американський посадовець заявив журналістам напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, передає Reuters.

Що у США кажуть про готовність Росії завершити війну?

За словами представника американської адміністрації, Вашингтон наразі з обережним оптимізмом оцінює перспективи переговорів. Він наголосив, що вперше відчуває реальне бажання Москви завершити бойові дії.

Це вперше я відчуваю, що з російського боку є реальне бажання завершити конфлікт,

– сказав американський посадовець.

Водночас він зауважив, що обидві сторони непублічно демонструють певну готовність до компромісів у територіальному питанні.

Однак, за його оцінкою, домовленості щодо територій, найімовірніше, з'являться лише наприкінці переговорного процесу. Спочатку сторонам потрібно досягти згоди з інших важливих питань, зокрема щодо післявоєнної архітектури безпеки.

Які питання обговорюватимуть на переговорах в Абу-Дабі?

Однією з головних тем тристоронніх переговорів стануть гарантії безпеки для України. Зокрема, сторони планують обговорити можливість надання Києву захисту, подібного до передбаченого статтею 5 Північноатлантичного договору НАТО.

Ця стаття передбачає принцип колективної оборони: напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх.

Крім того, американський посадовець повідомив, що після переговорів в Абу-Дабі спецпредставники президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф, імовірно, вирушать до Росії. Там вони можуть зустрітися з Путіним.