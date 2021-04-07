Ніколи не забирала своїх військ, – Данілов про накопичення угруповань Росії біля України

Наразі є певна активізація процесу стягнення та накопичення Росією військ біля кордонів України. Держава-агресор продовжує тримати техніку у великій кількості ще з початку військових дій.

Чи буде загострення – залежить лише від президента Росії Володимира Путіна. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

Зверніть увагу Данілов знову наполягає, що поняття "Донбас" – інструмент гібридної війни

Війська Росії біля кордонів не зникали

За його словами, очільник України Володимир Зеленський робить все можливе для того, щоб не допустити загострення.

Скажімо про те, що росіяни ніколи військ своїх звідти не прибирали. Як почали військові дії, так постійно їх (війська – 24 канал) там і тримають у великій кількості. Але сьогодні, так, є певна активізація всіх процесів,

– наголосив Данілов.

Він зауважив, що життя кожного солдата – найбільша цінність. Тому жодних загострень не планується.

Раніше Данілов емоційно відреагував на ситуацію на Донбасі. Він заявив, що війна на Сході закінчиться лише тоді, коли Кремль піде геть з України.

Росія стягує війська до кордону з Україною: дивіться відео

Що відомо про загострення на Донбасі

Від початку 2021 року на Донбасі загинуло 28 воїнів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Очільник міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що держава-агресор активно почала перевіряти бойову готовність своїх збройних сил.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, українські військові відкриватимуть вогонь тільки у разі загрози з боку проросійських бойовиків.



Розташування угруповань Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу