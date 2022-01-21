Росія ніколи не загрожувала українському народу, – Лавров після зустрічі з Блінкеном

Сергій Лавров зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеним. За результатами перемовин цинічно запевнив, що Кремль нібито "ніколи не загрожував українському народу".

Відповідну цинічну заяву політик зробив під час брифінгу 21 січня. Сергій Лавров вдається до маніпулятивних висловлювань, попри те, що триває війна на Донбасі й російські найманці там обстрілюють позиції українських військових.

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У Кремлі кажуть нібито ніколи не загрожували Україні

Сергій Лавров заявив, що документ Держдепу США з 5 основними дезінформаційними наративами російської пропаганди, які Москва використовує для політичних цілей, "неможливо читати".

Очільник російського МЗС заявив нібито у них таки є людина, яка повинна булі їх вивчити й "реакція послідувала". Саму ж інформацію Лавров цинічно назвав "чистою брехнею", хоч Штати зібрали основну дезінформацію російської пропаганди, про нібито Росію як жертву, так зване "руйнування Заходу". Там також згадали про закиди у сторону Штатів про нібито підтримку "повстань" у Грузії, Казахстані, Киргизстані, Молдові, Україні, а також на Близькому Сході та в Африці.

Сергій Лавров також розповів, що з Ентоні Блінкеном говорили про Україну.

Росія ніколи, ніде та жодного разу вустами своїх офіційних представників не погрожувала українському народу,

– цинічно заявив Лавров.

Також політик згадав про Володимира Зеленського. На його думку, Президента України "опікають західні колеги". Сергій Лавров знову вдався до пропагандистських заяв, що нібито "істерика Заходу" скерована на те, щоб начебто "якщо не спровокувати українські силові дії на Донбасі, то, як мінімум, – щоб прикрити лінію Києва на саботаж мінських домовленостей".

Коротко про ескалацію Кремля

Ще у жовтні 2021 року почали з'являтись повідомлення про те, що Кремль стягнув війська до кордону з Україною. Згодом українська розвідка це підтвердила.

19 січня Міноборони України повідомило, що Росія майже завершила стягування військ до кордонів нашої держави. Наразі там перебуває понад 127 тисяч військових.

Окрім того, розслідувачі встановили, що родичі російських солдатів, яких перекидають до кордону з Україною пишуть, що ті поїхали "у відрядження" на 2 – 9 місяців.

21 січня Володимир Зеленський заявив, що Росія може спробувати напасти та окупувати деякі українські міста під приводом "захисту російськомовного населення". Наприклад, Харків. Проте президент наголосив, що спроба захоплення великих міст стане початком великомасштабної війни.

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