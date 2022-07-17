День, коли росія зможе випустити 48 ракет одним залпом, ніколи не настане, – Арестович

Олексій Арестович відреагував на російський вкид, мовляв, по Україні вдарить залп з 48 ракет. Радник глави ОП пояснив, що цього ніколи не буде.

Відповідну інформацію Олексій Арестович повідомив під час інтерв'ю. Це трапилось ввечері 16 липня.

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росія не вдарить залпом з майже 50 ракет

Сьогодні (мовиться про 16 липня – 24 канал) був ще один вкид, що по Україні, мовляв, буде масовий залп з 48 ракет,

– повідомив Арестович.

Радник Андрія Єрмака заявив, що про це 16 липня повідомила влада Івано-Франківська. Ймовірно, мовиться про допис мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

Він написав: "Є інформація про масований ракетний обстріл по всій Україні". Після шквалу критики міський голова допис видалив.



Видалений допис Марцінківа / Скриншот 24 каналу

Олексій Арестович заявив, що такої атаки росії не буде.

День, коли росія може випустити 48 ракет у одному залпі, ніколи не настане. По-друге, він ніколи не міг настати. Навіть з самого початку. Ну може перші 5 днів (мовиться про перші 5 днів повномасштабного наступу росії на Україну – 24 канал),

– сказав Арестович.

Додав також, що всі ці закиди на "розкачку", підйом істерії, шум та гам – це явна ознака того, що історія забуксувала. Проте підкреслив, що не на полі бою чи оперативно.

"Це означає, що вони повною мірою на рівні вищого політичного керівництва росії розуміють, що виповзли на плато – в глухий кут", – пояснив Арестович.

Доповнив думку: мовляв, російська армія ніколи не буде сильнішою, ніж це було місяць тому. Натомість ми будемо, і росія це розуміє. Тому хоче зараз "купити" максимум на шантажі та заявах.

Що цьому передувало

16 липня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що є інформація про масований ракетний обстріл всієї України. Він закликав не нехтувати своєю безпекою та прямувати до укриття.

Згодом мер видалив відповідний допис. Проте люди зробили скриншоти.

У вечірньому зверненні 16 липня Володимир Зеленський розкритикував заяву Марцінківа. Президент України не називав ім'я мера Івано-Франківська та пояснив, що людей налякав російський вкид.

Володимир Зеленський пояснив, що мета росії лише одна – доповнити ракетний та артилерійський терор проти нашої держави ще й інформаційним терором. Президент пояснив, що нам потрібен інформаційний імунітет, щоб мати силу сприймати будь-яку інформацію.

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