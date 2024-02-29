Спецоперація "Майдан-3": у ГУР заявили про "списки осіб", яких Росія може залучити

Українська розвідка має списки осіб, яких Москва може залучити до поширення російських наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію у нашій державі. Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов.

Раніше повідомлялося, що ворог планує зірвати українську мобілізацію та поширити дезінформацію про нездатність України здобути перемогу. В СБУ зазначали, що глобальна міжнародна ціль росіян – зменшити підтримку нашої країни.

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ГУР має списки осіб

Представник ГУР розповів, що станом на зараз у розвідки є списки осіб, яких Кремль може залучити до поширення російських наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні.

За його словами, здебільшого з такими людьми контактують не напряму, а через посередників. Серед таких осіб можуть бути громадські та політичні діячі, лідери суспільної думки.

Я зараз не можу називати конкретні прізвища. Є списки людей, по яких ворог працює, і є завдання залучати їх для поширення своєї риторики й впливу на суспільно-політичну ситуацію в країні. Це десятки людей, якщо ми говоримо про впливові категорії. Не напряму, тобто це не завжди означає, що до людини звертається хтось із "червоною зіркою",

– заявив Юсов.

Тобто це може бути вихід на посередників через нейтральні теми. Головне – вкраплення тих наративів, які потрібні ворогу. Ця робота, спроби її, відбуваються як в Україні, так і за кордоном.

Нагадаємо, Андрій Юсов раніше зазначав, що за реалізацію найбільш масштабних економічно-психологічних операцій проти України відповідає перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сєргєй Кірієнко.

Росіяни активно створюють "ботоферми"

Як запевняє представник розвідки, для досягнення цілей з просування російських наративів та розхитування ситуації в Україні здійснюється масова купівля та створення телеграм-каналів.

Водночас створюються "ботоферми", які посилюють російську риторику у соцмережах.

Зараз буквально в живому часі продовжується активна "закупівля" різноманітних інструментів – починаючи від телеграм-каналів, сторінок в різноманітних соцмережах, і до виходів на лідерів суспільної думки,

– наголосив політичний діяч.

За його словами, кожного разу, коли ми будемо чути такі наративи, які розхитують зсередини нашу країну, які делегітимізують ухвалення державних рішень, то розумітимемо те, на кого ці наративи працюють.

Бере початок із російських спецслужб

Андрій Юсов зазначив, що операція, метою якої є розхитування суспільно-політичної ситуації всередині України, з боку Росії отримала назву "Майдан-3".

Він додав, що практика називати антиукраїнські заходи українськими словами поширена у Росії і бере початок із радянських спецслужб.

Таку назву дали в Росії. І це не вперше. Ще радянські спецслужби, потім російські спецслужби гарними українськими або іноземними словами називають відверті антиукраїнські заходи і ксенофобські заходи, як в Україні, так і за кордоном,

– запевнив Юсов.

Представник ГУР МО підсумував, що так званий "майдан" в очах Кремля є загрозою. Тому, вони використовують цю термінологію для того, щоб перевернути з ніг на голову.

Як зауважив Юсов, якщо ми загадаємо, то багато операцій НКВД проти УПА, ОУН, українського підпілля називались красивими українськими милозвучними словами.

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