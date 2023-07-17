Росія обстріляла Білопілля на Сумщині: є загиблі та багато поранених
Джерело:Суспільне
Російські окупанти 17 липня завдали удару по Білопіллю, що в Сумській області. Унаслідок теракту російських військових є загиблі та поранені.
Міський голова Білопілля Юрій Зарко розповів, що російські військові обстріляли центр. За його словами, є загиблі та поранені, їхня кількість наразі уточнюється.
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Росіяни обстріляли Білопілля з артилерії
У Сумській ОВА уточнили, що обстріл відбувся між 12:35 та 12:39 по місцевості у напрямку Білопілля. Там зазначили, що окупанти здійснили артилерійський обстріл. У місті пролунало 3 вибухи.
У Сумській ОВА також повідомили, що пораненим надається оперативно медична допомога.
Ворог, на жаль, б'є по мирних жителях! Цинічно знищує все на своєму шляху. Наше співчуття загиблим,
– мовиться у повідомленні.
Журналісти сумського "Кордон.Медіа" повідомляють, що станом на 15:00 відомо про двох загиблих цивільних та шістьох поранених.
Журналісти Суспільного опублікували світлину зі скверу в центрі Білопілля після артилерійського обстрілу.
Сквер у центрі Білопілля після обстрілу / Фото Суспільне
Видання "Кордон.Медіа" також опублікувало світлини роботи рятувальників після артилерійського обстрілу.
Робота рятувальників після артилерійського обстрілу Білопілля / Фото "Кордон.Медіа"
Як пише Суспільне, речник головного управління ДСНС в Сумській області Олег Стрілка повідомив про п'ять поранених працівників ДСНС.
Де розташоване Білопілля: показуємо на карті
Росіяни обстрілюють Сумщину, в регіоні оголошено евакуацію
- У Генштабі ЗСУ зранку 17 липня повідомили, що протягом минулої доби ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Шпиль Сумської області.
- Також ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Середина-Буда, Козаче, Степне, Попівка, Грабовське Сумської області, а також Басове, Висока Яруга, Тернова, Вовчанськ Харківської області.
- Через регулярні обстріли окупантів у Сумській області місцева влада вирішила евакуювати частину населення. Мовиться про жителів тих населених пунктів, що розташовані у п'ятикілометровій прикордонній зоні.
- Голова Сумської ОВА Володимир Артюх назвав евакуацію цих людей необхідністю, яка назріла вже давно. Окупанти суттєво збільшили інтенсивність обстрілів прикордонних громад.
- За останній місяць, як повідомив Артюх, на Сумщині від дій російських військових загинуло 17 людей. Водночас у Сумській ОВА заявили, що евакуація не є примусовою.