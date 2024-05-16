Замість 4 людей могли бути десятки, – Синєгубов розповів про обстріл, де постраждав глава МВА

Росія жорстоко атакувала Бугаївку. Удар по цьому селу Вовчанської громади було завдано касетними бомбами.

У Бугаївці було поранено кількох людей, зокрема і главу Вовчанської МВА Тамаза Гамбарашвілі. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону розповів деталі підлого удару.

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Поранених могло бути значно більше

Окрім глави МВА, ще три людини дістали поранення в цьому місці. Фактично це був один із пунктів, куди ми звозили людей під час евакуації, після того перевозили їх уже до Харкова. Ще вчора там було багато людей – тих, хто виїздив з близькими, з дітьми, з домашніми улюбленцями, з речами,

– повідомив Олег Синєгубов.

Ще вчора, 15 травня, там було велике скупчення. Сьогодні ж, у четвер 16 травня, на щастя, люди були розосереджені.

Ціллю цього терористичного акту, який учинила Росія, було мирне цивільне населення, говорить глава ОВА. Ворог хотів завдати максимально шкоди людям.

Те, що поранення дістали всього чотири людини, Олег Синєгубов називає дивом. Адже якби це сталося вчора – було би поранено десятки.

Із Вовчанська не можуть вивезти усіх

Також окупанти обстрілюють Вовчанськ, фактично знищуючи місто. Дуже багато людей просить про евакуацію, але там тривають активні бойові дії і виїхати звідти не завжди можливо. Подекуди доводиться чекати звільнення території.

Яка ситуація у Вовчанську

У Генштабі повідомили, що на 19:30 в основному бойові дії точаться в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. Росіяни втрачають людей і техніку, але все ж сунуть уперед – бо їх підтримує авіація.

Той же Олег Синєгубов близько сьомої вечора 16 травня повідомляв, що активне просування ворога зупинено. "Росіяни вимушені підтягувати резерви для реалізації своїх цілей. Втрати несуть суттєві. Зараз Сили оборони працюють над стабілізацією лінії фронту та зменшенням площі сірої зони", – написав він тоді.

Володимир Зеленський у зверненні сказав: "Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанська. Але російські обстріли не припиняються, загрози є. Сьогодні, зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанська".

Також президент запевнив: контрударні дії тривають. Харківський напрямок захищають 57, 42, 92 бригади та воїни спецпідрозділів ГУР.