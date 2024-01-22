Вбивства цивільних – панацея по-російськи: чому окупанти кошмарять Донецьк

Російська пропаганда активно проштовхує сюжет про артилерійський обстріл Донецька унаслідок якого нібито загинули 25 людей. Окупанти традиційно намагаються звинуватити Сили оборони України. Це стала злочинна схема, яку Росія застосовувала не один десяток разів.

Росії терміново потрібні контрзаходи

Коли Росії потрібно перебити невигідний порядок денний (про погані новини у Росії я вже писав – читайте тут) або в терміновому порядку створити привід для звинувачень України, російські війська обстрілюють мирних жителів на окупованій частині Донбасу.

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Потім Росія ініціює екстрене засідання Ради безпеки ООН, де розігрує мерзенний спектакль. І цього разу вже ініціювала. На арені першим номером буде міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров. Тобто гранично заїжджений сценарій.

Причина – Кремль усіма силами шукає способів заблокувати або загальмувати передачу Україні зброї та іншої допомоги. Щонайменше – до моменту продовження президентства Владіміра Путіна.

Угода з Великою Британією, угода щодо артилерії з Францією, дискусії в Німеччині щодо Taurus та інших озброєнь, й нарешті – рішення США та Європейського Союзу, що зависли за крок до фінішу, – все це потребує термінових контрзаходів. З високою ймовірністю буде ціла серія рішень західних партнерів напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення.

Зараз Москва активізує усіх агентів впливу в США та Європі, які голоситимуть, що західна зброя нібито завдає смерті мирним людям. Зарядить лояльних депутатів, "правозахисників" та "журналістів", щоб почався безлад.

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Однак правда полягає якраз у протилежному – брак західної зброї та затримки з її постачанням несуть смерть мирним людям в Україні та продовжують страждання.

За навмисне вбивство мирних громадян потрібно посилювати санкції проти Кремля. Інакше до них не доходить.